La Liga: qual canal vai passar jogo do Real Madrid hoje ao vivo (30/12)

No primeiro compromisso após a Copa do Mundo, o Real Madrid visita o Real Valladolid nesta sexta-feira, 30 de dezembro, na 15ª rodada do Campeonato Espanhol. No Estádio José Zorrilla, o jogo do Real Madrid hoje começará às 17h30 (horário de Brasília). Aqui está tudo o que você precisa para assistir a partida de futebol de sexta-feira.

Onde vai passar o jogo do Real Madrid hoje ao vivo

O canal ESPN e o Star + vão transmitir o jogo do Real Madrid hoje às 17h30 (Horário de Brasília).

A emissora exibe a partida entre Real Valladolid e o Real Madrid nesta sexta-feira para todos os estados do Brasil, disponível somente em operadoras de TV por assinatura.

Já o Star +, plataforma de vídeos por streaming, só está disponível para assinantes tanto no site como no aplicativo para celular, tablet, smartv ou computador.

Site: www.starplus.com

Horário: 17h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio José Zorrilla, em Valladolid, na Espanha

TV: ESPN

LiveStream: Star + (www.starplus.com) e no aplicativo disponível por assinatura

Real Valladolid x Real Madrid

Antes da pausa para a Copa do Mundo, o Real Valladolid perdeu para o Athletic Bilbao por 3 a 0. Em décimo terceiro lugar com 17 pontos, o grupo vai atrás dos três pontos nesta sexta-feira para se afastar da zona de rebaixamento, já que possui seis pontos a mais do que o primeiro colocado na degola. O elenco joga em casa, mas não é o favorito.

O brasileiro Kenedy é a única baixa dos anfitriões.

Escalação do Real Valladolid: Asenjo; Escudero, Fernández, Sánchez, Rosa; Sánchez, Mesa, Aguado; Plano, Weissman e Plata.

Do outro lado, o Real Madrid deve entrar em campo com força total para buscar a vitória e assim não desgrudar do Barcelona pela liderança. Em segundo lugar com 35 pontos, o grupo merengue contabiliza 11 vitórias, dois empates e uma derrota na temporada.

Ancelotti não terá desfalques para o jogo desta sexta-feira.

Escalação do Real Madrid: Courtois; Militão, Carvajal, Alaba, Mendy; Kroos, Tchouameni, Modric; Vini Júnior, Benezema e Valverde.

Ancelotti vai ser técnico da Seleção Brasileira?

Em entrevista coletiva na última quinta-feira, o técnico italiano Carlo Ancelotti, responsável pelo comando do Real Madrid, afirmou que nunca foi procurado pela CBF.

O professor também garantiu que, no momento, a única prioridade neste momento é o Real Madrid e que nunca pensou em deixar o clube. Também agradeceu aos pedidos por seu nome, mas negou o contato com os responsáveis pela Seleção Brasileira.

"Não sei se estão interessados ​​porque não me contactaram. Se sim, agradeço, mas a minha situação é clara: vou ficar aqui até esta aventura acabar. Nunca direi isso ao Real Madrid Estou parando ou que quero sair."

O contrato de Ancelotti vai até junho de 2024. Na temporada passada, ele venceu com o Real o Campeonato Espanhol e a Champions League. Em fevereiro do ano que vem terá o Mundial de Clubes, no Marrocos, podendo jogar com o Flamengo.

Ancelotti na #SeleçãoBrasileira? 🇧🇷👀 Se liga na resposta que o treinador deu em pergunta da nossa @tatimantovani!

Jogos de hoje no Campeonato Espanhol

A décima quinta rodada do Campeonato Espanhol também apresenta outros três jogos nesta sexta-feira, na última semana do ano.

Além do jogo do Real Madrid hoje, confira os confrontos da rodada.

Girona 2 x 2 Rayo Vallecano

Betis 0 x 0 Athletic Bilbao

Atlético de Madrid 2 x 0 Elche

Sexta-feira (30/12):

Getafe x Mallorca - 13h

Celta de Vigo x Sevilla - 15h15

Cádiz x Almería - 15h15

Real Valladolid x Real Madrid - 17h30

Sábado (31/12):

Barcelona x Espanyol - 10h

Real Sociedad x Osasuna - 12h15

Villarreal x Valencia - 12h15

