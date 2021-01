Huesca x Barcelona (03/01): onde assistir ao jogo do Espanhol

Neste domingo (03), às 17h, o Barcelona entra em campo pela primeira vez no ano de 2021. Diante do Huesca, no Estádio El Alcoraz, o time de Lionel Messi disputa a décima sétima rodada do Campeonato Espanhol. Se vencer, pula para a quinta posição, com vinte e oito pontos. Ademais, saiba onde assistir ao jogo.

Huesca x Barcelona: onde assistir?

A partida tem transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, na tv fechada, às 17h (Horário de Brasília).

Como estão as equipes na temporada?

Para o time do Barcelona, o jogo de hoje é a oportunidade de se aproximar ainda mais das primeiras posições da tabela, já que avança para o 5º, com vinte e oito pontos. Ademais, nas oitavas da Champions League, vai enfrentar o PSG.

Enquanto isso, o Huesca é o lanterna do campeonato, com doze pontos. A equipe venceu apenas um jogo nesta temporada da La Liga. Entretanto, mesmo com o resultado em seu favor na tarde deste domingo, ainda assim não escapa da zona da degola.

Possíveis escalações de Huesca x Barcelona

No time anfitrião, nenhuma nova lesão ou preocupação. Entretanto, Borja García testou positivo para covid-19 e precisará ficar isolado por tempo indeterminado. Sandro, Maffeo e Valera continuam indisponíveis, mas por estarem machucados.

Provável Huesca: Fernández; Lopez, Pulido, Galan, Siovas; Mosquera, Rico, Gomez; Ferreiro, Okazaki, Ontiveros.

A novidade no time do Barcelona é o retorno de Lionel Messi, recuperado de uma pequena lesão, assim como Jordi Alba que cumpriu suspensão e já pode ser escalado. Porém, Piqué, Philippe Coutinho, Sergi Roberto, Ansu Fati e Umtiti estão fora do plantel desta semana.

Provável Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araujo, Lenglet, Alba; De Jong, Busquets, Pjanic; Messi, Braithwaite, Griezmann.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Espanhol

Além disso, a décima sétima rodada também traz outros nove jogos. Assim, confira todas as partidas de hoje.

Villarreal 2 x 1 Levante

Betis 1 x 1 Sevilla

Getafe 0 x 1 Real Valladolid

Real Madrid 2 x 0 Celta de Vigo

Ath. Bilbao x Elche – 10h

Alavés x Atlético de Madrid – 12h15

Eibar x Granada – 14h30

Real Sociedade x Osasuna – 14h30

Valencia x Cádiz – Segunda – 17h