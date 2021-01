Huesca x Betis: onde assistir ao jogo do Campeonato Espanhol (11/01)

Huesca e Betis entram em campo nesta segunda-feira (11), às 17h, no Estádio El Alcoraz, encerrando a décima oitava rodada do Campeonato Espanhol. Enquanto uma equipe tenta chegar até as primeiras posições da tabela, a outra precisa escapar da lanterna do campeonato. Então, saia onde assistir ao jogo de hoje.

Huesca x Betis: onde assistir?

A partida tem transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, na tv fechada, às 17h (Horário de Brasília).

Como estão as equipes na temporada?

Em último lugar, ou seja 20º com doze pontos, o Huesca luta para escapar do rebaixamento. Entretanto, este caminho não tem sido fácil, já que na temporada atual em dezessete jogos o time venceu apenas uma única vez, empatou nove e perdeu sete. Então, mesmo se vencer hoje, não deixa a zona da degola, isto é, apenas soma pontos.

Enquanto isso, o Betis aparece melhor no campeonato. Em 12º totalizando vinte pontos, a equipe visitante pode terminar a rodada em 9º, próximo dos primeiros colocados para, assim quem sabe, conseguir uma vaga na Liga Europa ou então Champions League.

Prováveis escalações de Huesca x Betis

No último sábado, todo o plantel foi testado. Entretanto, o goleiro Andrés Fernández foi o único jogador que testou positivo, segundo comunicado do site oficial do clube. Como é reserva, a equipe da casa não deve sofrer alterações.

Provável Huesca: Fernández; Pulido, Galan, Siovas, Ínsua; Mosquera, Rico, Seoane; Gómez, Rafa Mir, Ontiveros.

Ademais, a equipe visitante possui importantes desfalques. Na lista estão González, Rodríguez, Marc Bartra, Camarasa, William Carvalho, Dani Martin, Joaquín e Cristian Tello. Dessa forma, Miranda deve substituir Rodríguez, que cumpre suspensão.

Provável Betis: Bravo; Miranda, Ruiz, Emerson, Mandi; Canales, Paul; Ruibal, Fekir; Lainez, Loren Morón.

Confira os resultados da rodada do Campeonato Espanhol

Além disso, a décima oitava rodada também trouxe outros oito jogos durante o fim de semana. Assim, confira todos os resultados.

Celta de Vigo 0 x 4 Villarreal

Sevilla 3 x 2 Real Sociedad

Atlético de Madrid x Athletic Bilbao – Adiado

Osasuna 0 x 0 Real Madrid

Granada 0 x 4 Barcelona

Levante 2 x 1 Eibar

Cádiz3 x 1 Aláves

Real Valladolid 0 x 1 Valencia

Elche x Getafe – 15h