Levante x Real Valladolid: onde assistir e possíveis escalações (22/01)

Abrindo a 20ª rodada do Campeonato Espanhol nesta sexta-feira (22), Levante e Real Valladolid se enfrentam às 17h, no Ciutat de València. Ambas as equipes precisam do resultado em seu favor para subir na tabela de classificação. Então, saiba onde assistir ao jogo.

Levante x Real Valladolid: onde assistir?

O jogo tem transmissão ao vivo do canal Fox Premium, na tv fechada, às 17h (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Levante x Real Valladolid

José Campaña é o principal desfalque para a equipe neste confronto. Segundo o boletim médico, o meia teve uma lesão muscular no tendão da coxa direita e precisou ser operado. Além disso, Vukcevic também está impossibilitado de jogador por lesão.

Possível Levante: Aitor Fernández; Clerc, Duarte, Postigo, Jorge Miramón; de Frutos, Radoja, Malsa, Morales; Roger, Sergio León.

Roque Mesa foi expulso na última partida do Real Valladolid pelo Campeonato Espanhol e por isso não está disponível. Além disso, o site oficial do clube informou que Fede San Emeterio está fora dos gramados por quinze dias por grave lesão no adutor esquerdo.

Jota, El Yamiq, Marcos André, Raúl Carnero, Kiko Olivas, Janko e Javi Sánchez treinaram separadamente, o que deixa todos os atletas em dúvida para a partida de hoje.

Possível Valladolid: Masip; Peréz, Fernandéz, Ruben Alcaraz, Nacho; Orellana, Fede, Kike Pérez; Plano, Weissman, Orellana.

Confira os jogos do Campeonato Espanhol

Além disso, o fim de semana também apresenta outros nove jogos pela vigésima rodada do Campeonato Espanhol. Confira então o horário e onde assistir.

Huesca x Villarreal – Sábado – 10h

Sevilla x Cádiz – Sábado – 12h15

Real Sociedad x Betis – Sábado – 14h30

Alavés x Real Madrid – Sábado – 17h

Osasuna x Granada – Domingo – 10h

Elche x Barcelona – Domingo – 12h15

Celta de Vigo – Domingo – 14h30

Atlético de Madrid x Valencia – Domingo -17h

Ath. Bilbao x Getafe – Segunda-feira – 17h

Como estão as equipes nesta temporada?

O Levante aparece em 12º lugar com vinte e dois pontos. Dessa maneira, possui cinco vitórias, sete empates e seis derrotas. O time entra em campo hoje com o propósito de vencer, já que se conseguir os três pontos, dorme na 9ª posição da tabela com vinte e cinco.

Enquanto isso, o Valladolid está em uma situação complicada. Com dezenove pontos, está em 16º. Todavia, venceu quatro jogos, empatou sete e perdeu oito. Visando subir na classificação, a vitória é inegavelmente importante se quiser afastar totalmente o fantasma da zona de rebaixamento.