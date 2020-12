Real Madrid x Atlético de Madrid: onde assistir ao jogo de hoje (12/12)

Real Madrid e Atlético de Madrid realizam neste sábado (12), às 17h, o clássico da cidade de Madrid, pela décima terceira rodada do Campeonato Espanhol, a La Liga, no Estádio Alfredo Di Stéfano. Ademais, saiba onde assistir ao jogo.

O clássico promete pegar fogo em campo. Líder do campeonato, o clube comandado por Simeone precisa da vitória para seguir na ponta, além de torcer por um tropeço do vice. Enquanto isso, o time da casa espera diminuir a vantagem e pular para a terceira posição.

Real Madrid x Atlético de Madrid: onde assistir?

A partida entre Real Madrid e Atlético de Madrid possui transmissão do canal ESPN Brasil, na tv fechada, às 17h (Horário de Brasília).

Então, como estão as equipes na temporada?

Em primeiro lugar, o Atleti possui vinte e seis pontos. Entretanto, para seguir liderando com folga, precisa torcer por uma vitória do Eibar diante do Real Sociedad. Além disso, o time ainda não perdeu na temporada, sendo assim, tem oito vitórias e dois empates, mas com dois jogos a menos.

Já o Real aparece em 4º, com vinte pontos. Se vencer, sobe para vinte e três, estando em terceiro lugar. Ao todo, são seis vitórias, dois empates e três derrotas, mas com um jogo a menos.

Ademais, ambas as equipes garantiram vaga nas oitavas de final da Champions League.

Possíveis escalações de Real Madrid x Atlético de Madrid

Para o time da casa, Carvajal e Valverde estão de volta ao plantel. Porém, Zidane continua sem Mariano, Hazard e Jovic, todos lesionados.

Ødegaard não aparece na lista.

Provável Real Madrid: Courtois; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Mendy; Casemiro, Modric, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius Jr.

Para Simeone, as baixas continuam sendo Diego Costa, Níguez, Gimenez e Manu Sánchez. Enquanto isso, Luis Suárez, ex-Barcelona, deve ser a principal arma no ataque do time visitante.

Provável Atléti: Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Hermoso; Llorente, Koke, Saul, Carrasco; Felix, Suarez

🎙 The boss previews the Madrid Derby 👇 ❝It's a beautiful game with fantastic footballers.❞ 🔴⚪ #AúpaAtleti | ⚽ #RealMadridAtleti pic.twitter.com/9zQl3akibQ — Atlético de Madrid (@atletienglish) December 11, 2020

Confira todos os jogos da rodada do Espanhol

Além deste confronto, a décima terceira rodada do Campeonato Espanhol também traz outros nove jogos no fim de semana.

Real Valladolid 3 x 2 Osasuna

Valencia x Ath. Bilbao – 10h

Getafe x Sevilla – 12h15

Huesca x Alavés – 14h30

Real Sociedad x Eibar – Domingo – 10h

Betis x Villarreal – Domingo – 12h15

Elche x Granada – Domingo – 14h30

Barcelona x Levante – Domingo – 17h

Celta de Vigo x Cádiz – Segunda – 17h