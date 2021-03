Lazio x Crotone: onde assistir ao jogo do Italiano – 12/03/2021

Lazio e Crotone se enfrentam nesta sexta-feira (12) a partir das 11h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, em Roma, em jogo da 27ª rodada do Campeonato Italiano. Enquanto uma equipe busca a liderança, a outra precisa somar pontos para escapar do rebaixamento. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Lazio x Crotone: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming Estádio TNT, da TNT Sports. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês no site oficial.

Possíveis escalações de Lazio x Crotone

Possível Lazio: Pepe Reina; Patric, Marusic, Hoedt; Fares, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa.

Possível Crotone: Cordaz; Magallán, Golemic, Luperto; Pereira, Messias, Petriccione, Molina, Reca; Ounas, Nwankwo.

Como chegam as equipes para a partida?

A equipe da Lazio está em 7ª posição com quarenta e três. Vivo na briga pela liderança, o time pode diminuir a diferença se garantir os três pontos hoje no confronto desta sexta. Então, em seu plantel, não possui Luiz Felipe e Lazzari.

Por outro lado, o Crotone aparece na lanterna do Campeonato Italiano com quinze pontos. Dessa maneira, venceu somente quatro jogos, empatou três e perdeu dezenove. Assim, se vencer o confronto de hoje, deixa a última posição, mas não a zona de rebaixamento. Para o jogo, Cigarini e Marrone estão indisponíveis.

Últimos jogos

Ademais, ambas as equipes entraram em campo no último fim de semana pela 26ª rodada do Campeonato Italiano. No sábado (06), a Lazio foi derrotada pela Juventus por 3 a 1, enquanto no domingo (07) o Crotone goleou o Torino em casa por 4 a 2.

