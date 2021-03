Lazio x Torino: saiba onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano (02/03)

Lazio e Torino se enfrentam nesta terça-feira (02) a partir das 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, na Itália, em jogo da 25ª rodada do Campeonato Italiano. Se vencer, equipe anfitriã diminui a diferença com o líder. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Lazio x Torino: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming Estádio TNT, da TNT Sports. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês no site oficial.

Possíveis escalações

Possível Lazio: Pepe Reina; Patric, Acerbi, Hoedt; Cataldi, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa.

Possível Torino: Sirigu; Izzo, N’Koulou, Bremer; Lukic, Singo, Mandragora, Rincón, Ansaldi; Belotti, Zaza.

Como vem as equipes para o jogo?

A equipe da Lazio aparece em 7º com quarenta e três pontos. Responsável por uma boa campanha, o time anfitrião precisa dos três pontos para continuar vivo na busca pelo primeiro lugar do Campeonato Italiano. Então, para o confronto desta terça, o técnico Simone Inzaghi não tem Luiz Felipe, Radu e Lazzari.



Enquanto isso, o Torino briga para escapar da zona de rebaixamento. Entretanto, em 17º com apenas vinte, mesmo se ganhar hoje, ainda assim não muda de posição por conta dos pontos. Ao todo, possui três vitórias, onze empates e nove derrotas. Para o jogo de hoje, a equipe não tem nenhuma nova lesão em seu plantel.

Últimos jogos de Lazio e Torino

Pela 24ª rodada do Campeonato Italiano, a Lazio perdeu de 2 a 0 para o Bologna jogando fora de casa no sábado (27).

Entretanto, na última rodada, o jogo entre Torino e Sassuolo foi cancelado e marcado para o dia 17 de março por conta de um surto de covid-19 na cidade de Turim, casa do Torino.

