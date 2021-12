Lazio x Udinese: onde vai passar, horário e escalações (02/12)

Em confronto válido pela décima quinta rodada do Campeonato Italiano, as equipes de Lazio x Udinese se enfrentam nesta quinta-feira, 02/12, a partir das 16h45 (horário de Brasília) jogando no Estádio Olímpico de Roma. Saiba onde assistir o jogo de hoje ao vivo, online e pela televisão.

Onde assistir Lazio x Udinese ao vivo: A partida entre Lazio e Udinese terá transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na TV fechada em operadoras por assinatura, além da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo em Android e iOS.

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

Local:Estádio Olímpico de Roma, cidade de Roma, na Itália

TV: Fox Sports

LiveStream: Star+ pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Ocupando a nona posição do Campeonato Italiano com 21 pontos, a Lazio tem a oportunidade de subir na classificação e, quem sabe assim, diminuir a diferença com os times da parte de cima da tabela para nas próximas rodadas chegar ao topo. Sem ganhar por duas rodadas, precisa reverter o seu desempenho que não é nada satisfatório para a torcida, principalmente porque acumula seis vitórias, três empates e cinco derrotas na temporada.

Enquanto isso, a Udinese também não vence por duas semanas mas, no entanto, vem mostrando cada vez mais empenho para conseguir subir na tabela. Em décimo quarto lugar com 15 pontos, o elenco visitante espera dar a sorte e levar os três pontos para se afastar do rebaixamento, outro objetivo do clube neste momento.

Escalações de Lazio x Udinese:

Sarri não pode contar com Marusic, lesionado e ainda em recuperação no departamento médico além de Luiz Felipe, suspenso.

Do outro lado, Pereyra é o único desfalque.

LAZIO: Pepe Reina; Hysaj, Acerbi, Patric, Lazzari; Alberto, Cataldi, Milinkovic-Savic; Immobile, Felipe Anderson, Pedro

UDINESE: Silvestri; Rodrigo, Nuytinck, Samir; Molina, Walace, Arslan, Udogie; Pussetto, Deulofeu, Beto

Leia também:

A 2 rodadas do fim, quais as chances de rebaixamento na Série A?