Leicester x Leeds: onde vai passar ao vivo e horário hoje (05/03)

Leicester x Leeds se enfrentam neste sábado, 05/03, pela 28ª rodada do Campeonato Inglês. A partida vai acontecer às 09h30 no King Power Stadium, em Leicester, com transmissão do canal ESPN, emissora da TV paga. A seguir, confira todos os detalhes sobre o jogo de hoje na Premier League.

Onde assistir Leicester x Leeds

A partida entre Leicester x Leeds vai ser transmitida no canal ESPN e no streaming Star +, a partir das 09h30, pelo horário de Brasília, hoje, 5 de março de 2022.

A plataforma de streaming Star + está disponível e pode ser assinada no site (www.starplus.com) ou aplicativo pelos valores de R$32,90 até R$45,90 por mês.

Informações do jogo

Data: 05/03/2022

Horário: 09h30(Horário de Brasília)

Local: King Power Stadium, em Leicester

Onde assistir jogo de hoje: ESPN e Star +

Confira o último jogo entre Leicester e Leeds

+ Quais são os maiores campeões do Campeonato Inglês?

Leicester e Leeds no Campeonato Inglês

O elenco do Leicester vem de vitória em cima do Burnley na última rodada do Campeonato Inglês. Com o resultado, o grupo conseguiu melhorar a sua posição indo para a décima segunda com 30 pontos. Em toda a competição, contabiliza oito vitórias, seis empates e dez derrotas, buscando escapar da zona de rebaixamento.

Enquanto isso, o Leeds entra em campo após desligar Marcelo Bielsa do comando do grupo pela derrota contra o Tottenham na última rodada. Ainda sem técnico definitivo, o elenco busca manter o bom desempenho enquanto tenta escapar da zona de rebaixamento até a segunda divisão.

Em toda a competição, tem cinco vitórias, oito empates e treze derrotas.

Último jogo Leicester x Leeds

07/11/2021 – Leeds 1 x 1 Leicester – Campeonato Inglês

31/01/2021 – Leicester 1 x 3 Leeds – Campeonato Inglês

Escalações de Leicester x Leeds

James Maddison e Ricardo Pereira são dúvidas para o time da casa.

Do outro lado, Bamford, Phillips e Cooper são desfalques.

Leicester: Schmeichel; Thomas, Soyuncu, Amartey, Albrighton; Dewsbury-Hall, Ndidi, Tielemans; Looman, Vardy, Barnes

Leeds: Meslier; Ayling, Koch, Diego Llorente; Forshaw, Dallas, Shackleton, Firpo; Harrison, Raphinha, James

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe as últimas notícias da Premiere League.