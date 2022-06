Letônia x Liechtenstein: saiba onde assistir e horário ao vivo hoje (06/06)

Líder do grupo pela Liga D, a Letônia enfrenta a seleção de Liechtenstein nesta segunda-feira, 6 de junho, a partir das 13h (Horário de Brasília). Jogando pela segunda rodada da competição no Daugava Stadium, em Riga, saiba onde assistir ao vivo Letônia x Liechtenstein hoje.

Onde vai passar Letônia x Liechtenstein hoje?

O jogo entre Letônia x Liechtenstein hoje na Liga das Nações será transmitido ao vivo no SporTV 2.

Com transmissão exclusiva, o confronto está disponível apenas entre as operadoras de TV paga aos assinantes em todos os estados do Brasil.

Se você não é assinante, pode acompanhar a partida da Liga das Nações através do serviço de streaming Globo Play, onde a plataforma pode ser encontrada no celular, tablet, computador e até mesmo na smart TV.

Informações do jogo do Letônia e Liechtenstein hoje:

Data: 06/06/2022

Horário: 13h (Horário de Brasília)

Local: Daugava Stadium, em Riga, na Letônia

Arbitragem: Mario Zebec (Croácia)

Onde assistir: SporTV 2

Letônia e Liechtenstein na Liga das Nações

A seleção da Letônia surpreendeu até os próprios torcedores ao estrear com vitória em cima do Andorra, em confronto realizado na última semana. Agora, novamente jogando em sua casa, a equipe promete buscar os três pontos para se manter na liderança do grupo um na Liga D, onde aparece com 3 pontos.

Do outro lado, a seleção de Liechtenstein foi derrotada pela Moldávia logo em sua estreia pela Liga D, decepcionando torcedores que torcem para que o elenco deixe a última rodada da competição. Em terceiro lugar sem pontos marcados, o time promete o melhor desempenho nesta segunda-feira.

Escalação da Letônia: Steinbors; Savalnieks, Cernomordijs, Dubra, Jurkovskis; Zjuzins, Tobers, Ikaunieks, Ciganiks; Uldrikis e Gutkovskis. Técnico: Dainis Kazakevičs

Escalação de Liechtenstein: Buchel; Grunenfelder, Malin, Wolfinger; Graber, Sele, Luchinger, Meier; Yildiz, Hasler e Frick. Técnico: Martin Stocklasa

Palpite de Letônia x Liechtenstein:

A seleção da Letônia possui um pequeno favoritismo no confronto desta segunda-feira.

Na última rodada, o elenco venceu o seu confronto pela Liga D e, por isso, mostrou um grande desempenho dentro de campo para assumir a liderança. Agora, deve manter a escalação titular para conquistar os três pontos novamente. Além disso, o grupo joga em casa, o que lhe favorece.