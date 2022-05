Horário dos jogos da Copa do Mundo 2022 e tabela de todos os jogos

Novembro ainda está um pouco longe, mas, para os apaixonados por futebol, a ansiedade pelos grandes jogos já está batendo na porta. Além disso, este ano, a competição ocorre no Catar, país com fuso de 6h de diferença para o Brasil. Então, confere aqui todos os horários dos jogos da Copa do Mundo 2022 e já anota na agenda para não perder.

Quais serão os horários dos jogos da Copa do Mundo 2022?

Os jogos da Copa do Mundo 2022 já tem os horários determinados pela Fifa. No Catar, eles ocorrerão no período da tarde e da noite, mas, no Brasil, alguns jogos poderão ser vistos a partir das 7h.

Durante a fase de grupos, que ocorre entre os dias 21 de novembro e 2 de dezembro, estão previstos para acontecer quatro jogos por dia. As partidas podem ser acompanhadas nos horários brasileiros das 7h, 10h, 12h, 13h ou 16h.

Já nas oitavas e quartas, os jogos se limitam a dois por dia, que acontecerão às 12h e 16h. A semifinal tem horário marcado para às 16h e a decisão para às 12h.

Qual é a diferença do Brasil para o Catar?

A diferença do Brasil para o Catar em relação aos horários dos jogos da Copa do Mundo 2022 é de precisamente 6h.

No entanto, essa diferença de fuso não impactará rigorosamente no sono de ninguém, como foi o caso das Olimpíadas em 2021, que o torcedor precisou ficar de madrugada acordado para assistir às competições.

No Brasil, os jogos da Copa do Mundo 2022 serão assistidos com uma diferença de 6h a menos. Se no Catar, a partida será transmitida às 19h do horário local, no Brasil, o relógio marcará 13h, por exemplo.

Assim, é só seguir o cronograma dos horários brasileiros:

Fase de grupos: 7h, 10h, 13h e 16h (última rodada: 12h e 16h)

Oitavas e quartas: 12h e 16h

Semifinal: 16h

Decisão do 3º lugar e final: 12h

* Horários de Brasília.

Quais seleções se enfrentam na fase de grupos?

Trinta e duas equipes participam da Copa do Mundo este ano. Para definir a primeira fase do campeonato, as seleções foram divididas em oito grupos de quatro equipes.

A seleção brasileira encabeça o grupo G da competição. Já as outras chaves são ‘puxadas’ por: Catar (país sede), Inglaterra, Argentina, França, Espanha, Bélgica, Brasil e Portugal.

Veja como ficou o chaveamento da Copa do Mundo 2022:

Grupo A: Catar, Equador, Senegal e Holanda

Grupo B: Inglaterra, Irã, Estados Unidos e Indefinido.

Grupo C: Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia.

Grupo D: França, Indefinido, Dinamarca e Tunisia.

Grupo E: Espanha, Indefinido, Alemanha e Japão

Grupo F: Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia.

Grupo G: Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões.

Grupo H: Portugal, Gana, Uruguai e Coreia.

As chaves B, D e E ainda têm indefinições, com três vagas em aberto para a Copa do Mundo. Essa incerteza, no entanto, depende da repescagem intercontinental, que deve acontecer no mês de junho.

O grupo B da Copa 2022 espera o vencedor do jogo Escócia x Ucrânia para enfrentar o País de Gales e definir o último integrante da chave.

Já no grupo D, está definido que o Peru é o representante da América do Sul que irá disputar a vaga da repescagem. Por enquanto, a seleção espera o resultado do jogo entre Emirados Árabes e Austrália, que disputam a última fase da classificatória na Ásia.

Na chave E, apenas duas equipes concorrem pela vaga. Costa Rica ou Nova Zelândia duelam para garantir a participação na Copa do Mundo 2022.

Veja quais países ainda brigam por vagas na Copa do Mundo:Grupo B: País de Gales, Escócia ou Ucrânia.

Grupo D: Peru, Emirados Árabes ou Austrália

Grupo E: Costa Rica ou Nova Zelândia

Quando o Brasil joga na Copa do Mundo Catar 2022?

A seleção brasileira faz parte do grupo G da Copa do Mundo 2022, junto com Sérvia, Suíça e Camarões. A estreia dessa chave na competição ocorrerá no dia 24 de novembro e os primeiros grupos a se enfrentar são: Suíça x Camarões, às 7h, e Brasil x Sérvia, a partir das 16h.

Depois da Sérvia, o Brasil jogará com a Suíça, no dia 28, e com a seleção de Camarões, no dia 2 de dezembro. Lembrando que nessa fase de grupos, todas as seleções se enfrentam. As equipes com os dois melhores resultados avançam para as oitavas de final e jogam com times alocados no grupo H da competição.

Assim, o primeiro e segundo colocado da tabela do grupo G podem enfrentar nas oitavas: Portugal, Gana, Uruguai ou Coreia do Sul.

Veja como ficarão os jogos da primeira fase do grupo G na Copa do Mundo:

24/11 – Quinta

7h Suíça x Camarões

16h Brasil x Sérvia

28/11 – Segunda

7h Camarões x Sérvia

13h Brasil x Suíça

02/12 – Sexta

16h Camarões x Brasil

16h Sérvia x Suíça

Fase de grupos: confira a tabela completa de jogos e horários da Copa do Mundo 2022

FASE DE GRUPOS – horário dos jogos da Copa do Mundo 2022

21/11 – Segunda (Jogos de estreia)

7h Senegal x Holanda – Estádio: Al Thumama

10h Inglaterra x Irã – Estádio: Khalifa

13h Catar x Equador – Estádio: Al Bayt

16h Estados Unidos x País de Gales ou Escócia ou Ucrânia – Estádio: Al Rayyan/Ahmad Bin Ali

22/11 – Terça

7h Argentina x Arábia Saudita – Estádio: Lusail

10h Dinamarca x Tunísia – Estádio: Education City

13h México x Polônia – Estádio: Ras Abu Aboud /974

16h França x Peru ou Austrália ou Emirados Árabes – Estádio: Al Janoub

23/11 – Quarta

7h Marrocos x Croácia – Estádio: Al Bayt

10h Alemanha x Japão – Estádio: Khalifa

13h Espanha x Costa Rica ou Nova Zelândia – Estádio: Al Thumama

16h Bélgica x Canadá – Estádio: Al Rayyan/Ahmad Bin Ali

24/11 – Quinta

7h Suíça x Camarões – Estádio: Al Janoub

10h Uruguai x Coreia do Sul – Estádio: Education City

13h Portugal x Gana – Estádio: Ras Abu Aboud /974

16h Brasil x Sérvia – Estádio: Lusail

25/11 – Sexta

7h País de Gales ou Escócia ou Ucrânia x Irã – Estádio: Al Rayyan/Ahmad Bin Ali

10h Catar x Senegal – Estádio: Al Thumama

13h Holanda x Equador – Estádio: Khalifa

16h Inglaterra x Estados Unidos – Estádio: Al Bayt

26/11 – Sábado

7h Tunísia x Peru ou Austrália ou Emirados Árabes – Estádio: Al Janoub

10h Polônia x Arábia Saudita – Estádio: Education City

13h França x Dinamarca – Estádio: Ras Abu Aboud /974

16h Argentina x México – Estádio: Lusail

27/11 – Domingo

7h Japão x Costa Rica ou Nova Zelândia – Estádio: Al Rayyan/Ahmad Bin Ali

10h Bélgica x Marrocos – Estádio: Al Thumama

13h Croácia x Canadá – Estádio: Khalifa

16h Espanha x Alemanha – Estádio: Al Bayt

28/11 – Segunda

7h Camarões x Sérvia – Estádio: Al Janoub

10h Coreia do Sul x Gana – Estádio: Education City

13h Brasil x Suíça – Estádio: Ras Abu Aboud /974

16h Portugal x Uruguai – Estádio: Lusail

29/11 – Terça

12h Holanda x Catar – Estádio: Al Bayt

12h Equador x Senegal – Estádio: Khalifa

16h País de Gales ou Escócia ou Ucrânia x Inglaterra – Estádio: Al Rayyan/Ahmad Bin Ali

16h Irã x Estados Unidos – Estádio: Al Thumama

30/11 – Quarta

12h Tunísia x França – Estádio: Education City

12h Peru ou Austrália ou Emirados Árabes x Dinamarca – Estádio: Al Janoub

16h Polônia x Argentina – Estádio: Ras Abu Aboud /974

16h Arábia Saudita x México – Estádio: Lusail

01/12 – Quinta

12h Croácia x Bélgica – Estádio: Al Rayyan/Ahmad Bin Ali

12h Canadá x Marrocos – Estádio: Al Thumama

16h Japão x Espanha – Estádio: Khalifa

16h Costa Rica ou Nova Zelândia x Alemanha – Estádio: Al Bayt

02/12 – Sexta

12h Coreia do Sul x Portugal – Estádio: Education City

12h Gana x Uruguai – Estádio: Al Janoub

16h Camarões x Brasil – Estádio: Lusail

16h Sérvia x Suíça – Estádio: Ras Abu Aboud /974

OITAVAS DE FINAL – horário dos jogos da Copa do Mundo 2022

03/12 – Sábado

12h 1º Grupo A x 2ª Grupo B – Estádio: Khalifa

16h 1º Grupo C x 2ª Grupo D – Estádio: Al Rayyan/Ahmad Bin Ali

04/12 – Domingo

12h 1º grupo D x 2º grupo C – Estádio: Al Thumama

16h 1º grupo B x 2º grupo A – Estádio: Al Bayt

05/12 – Segunda

12h 1ºgrupo E x 2º grupo F – Estádio: Al Janoub

16h 1º grupo G x 2° grupo H – Estádio: Ras Abu Aboud /974

06/12 – Terça

12h 1º grupo F x 2º grupo E – Estádio: Education City

16h 1º grupo H x 2º grupo G – Estádio: Lusail

QUARTAS DE FINAL – horário dos jogos da Copa do Mundo 2022

09/12 – Sábado

12h jogos a definir – Estádio: Education City

16h jogos a definir – Estádio: Lusail

10/12 – Domingo

12h jogos a definir – Estádio: Al Thumama

16h jogos a definir – Estádio: Al Bayt

SEMIFINAL – horário dos jogos da Copa do Mundo 2022

13/12 – Terça

16h jogos a definir – Estádio: Lusail

14/12 – Quarta

16h jogos a definir – Estádio: Al Bayt

DECISÃO DO TERCEIRO LUGAR – horário dos jogos da Copa do Mundo 2022

17/12 – Sábado

12h jogos a definir – Estádio: Khalifa

FINAL – horário dos jogos da Copa do Mundo 2022

18/12 – Domingo

12h jogos a definir – Estádio: Lusail