Sul-Americana: onde assistir o jogo do Ceará x La Guaira hoje e horário

O elenco do Ceará segue na liderança com vantagem, enquanto os visitantes buscam a primeira vitória na edição da Sul-Americana

Buscando se manter na liderança do grupo G, o Ceará recebe o La Guaira nesta terça-feira, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela quarta rodada da Sul-Americana. No primeiro confronto, os brasileiros venceram por 2 a 0. Dessa maneira, saiba onde assistir o jogo do Ceará hoje.

Onde assistir o jogo do Ceará hoje ao vivo?

Onde assistir o jogo do Ceará hoje? O canal da Conmebol TV transmite ao vivo o jogo da Sul-Americana hoje, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília.

Com exclusividade, a emissora da Conmebol exibe o confronto da competição nesta terça, para todos os estados do Brasil, por canal da TV paga.

Se você quer curtir todos os lances da decisão, entre em contato com a sua operadora para saber o preço extra na fatura ou, então, acesse o site.

Data: 03/05/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza

Onde assistir: Conmebol TV

Prováveis escalações de Ceará x La Guaira:

Escalação do Ceará: João Ricardo; Bruno Pacheco, Gabriel Lacerda, Messias, Michel; Richard, Rodrigo Lindoso, Geovane; Lima, Vina e Erick. Técnico: Dorival Junior

Escalação do La Guaira: Olses; La Mantía, Ramos, Mejías; Guzmán, Flores, Cumana, Ovalle; Herrera, Paz e Bolívar. Técnico: Daniel Farías

+ Final da Sul-Americana é sempre no mesmo estádio que a Libertadores?

Ceará e La Guaira na Sul-Americana em 2022

Líder do grupo G com 9 pontos, o Ceará quer manter o 100% de aproveitamento que tem na Sul-Americana ao garantir a vitória nesta terça-feira. No primeiro confronto, o time brasileiro levou a melhor ao vencer com dois gols fora de casa. Desta vez, em casa com o apoio da torcida, promete fazer ainda melhor para se manter na ponta.

Do outro lado, o La Guaira busca a sua primeira vitória na edição. Lanterna do grupo com apenas 1 ponto, o elenco venezuelano contabiliza um empate e duas derrotas, ainda sonhando com a possibilidade de adquirir a vaga até a próxima fase, mesmo com chances mínimas.

Veja como foi o último jogo entre os times.