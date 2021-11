Globo vai transmitir a final da Libertadores 2021?

No próximo sábado, 27 de novembro, as atenções estarão voltadas para o Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, para a grande disputa da final da Libertadores 2021 entre Flamengo e Palmeiras às cinco da tarde. O confronto contará com a transmissão de quatro veículos, tirando a participação da principal mídia do Brasil.

A final da Libertadores 2021 vai passar na Globo?

Não, a final da Libertadores 2021 não vai passar na Globo. Isso porque, no ano passado a emissora optou por rescindir o contrato de direitos de transmissão com a Conmebol e, desde então, o SBT é o responsável por passar os confrontos da competição até 2023.

O confronto entre Flamengo e Palmeiras será realizado no Estádio Centenário, no próximo sábado a partir das 17h, pelo horário de Brasília, com show de abertura da cantora Anitta. O SBT vai transmitir ao vivo o pré-jogo, o jogo e também o pós, realizando mudanças necessárias em sua programação.

Com a pandemia do Covid-19, a Globo optou por não renovar o seu contrato com a Conmebol já que os gastos eram maiores do que os ganhos naquele momento. No entanto, ao mesmo tempo em que cancelou o acordo, a emissora carioca voltou atrás, mas viu um de seus maiores rivais, o SBT, obter os direitos.

Quando a Libertadores vai voltar para a Globo?

Não existe uma data que marca o retorno da Libertadores na Globo, até porque não existem acordos de transmissão neste momento. No entanto, a batalha que a emissora e a Conmebol travaram na justiça chegou ao fim depois que selaram a paz no processo judicional.

Agora, novas parcerias poderão ser feitas. Sem esse acordo, o canal estaria vetado das conversas para contratar os serviços do torneio. A disputa na Justiça da Suíça aconteceu justamente por conta do rompimento de contrato, onde a Globo tinha a prioridade até 2022 mas alegrou problemas com a pandemia.

Isso significa que, com a paz selada, a Globo poderá voltar a dar lances sobre os direitos de transmissão a partir de 2023, quando o contrato da emissora de Silvio Santos terminar.

Em 25 de outubro de 2021, a entidade compartilhou o comunicado através das redes sociais que o embate entre as duas partes chegou ao fim.

“A CONMEBOL e a Globo chegaram a um acordo e decidiram encerrar o processo de arbitragem em andamento na Suíça, iniciado pela rescisão do contrato de direitos da CONMEBOL Libertadores de 2019 a 2022”.

Onde assistir a final da Libertadores 2021?

Os canais SBT, Fox Sports, Conmebol TV e o serviço de streaming Star + são os responsáveis pela transmissão da final da Libertadores no próximo sábado, 27 de novembro, direto do Estádio Centenário.

Para assistir a decisão na televisão aberta, basta sintonizar o SBT no horário identificado. No entanto, a TV paga também vai passar o jogo através da Fox Sports e Conmebol TV, de acordo com os planos de cada emissora por assinatura. Por fim, para assistir em qualquer lugar, o Star + é a opção.

Flamengo e Palmeiras vão disputar o título da 62ª edição da Copa Libertadores da América no Uruguai, em Montevidéu, jogando no Estádio Centenário a partir das 17h (horário de Brasília). O evento promete grandes emoções com a casa cheia de torcedores.

Leia também:

Quando é o sorteio da repescagem europeia, datas e como funciona?