Onde vai passar Palmeiras x Estudiantes hoje na Final da Libertadores 2026

Onde vai passar Palmeiras x Estudiantes hoje na Final da Libertadores 2026

A final da Copa Libertadores 2026 acontece neste sábado, 28 de novembro, entre Palmeiras e Estudiantes. A decisão será disputada em jogo único, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, e começa às 17h (horário de Brasília). O torcedor pode acompanhar o confronto pela televisão ou pela internet, inclusive com opções gratuitas.

Onde assistir Palmeiras x Estudiantes

Quem pretende assistir à final da Libertadores pelo celular, computador, tablet ou smart TV tem opções de streaming, incluindo uma alternativa gratuita pela internet. A final da Libertadores entre Palmeiras e Estudiantes será disputada neste sábado, 28 de novembro, às 17h (horário de Brasília). O confronto acontece no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

ge tv (YouTube): transmite a final gratuitamente pela internet. É uma alternativa para quem quer assistir ao jogo sem assinatura, pelo canal digital.

Disney+: exibe a decisão por meio da programação esportiva da ESPN. É necessário ter um plano que inclua o conteúdo esportivo.

Paramount+: também está entre as plataformas anunciadas para a transmissão da final da Libertadores.

Para assistir pela internet, basta acessar a plataforma escolhida, procurar a programação ao vivo e entrar na transmissão antes do início da partida.

Onde assistir à final da Libertadores na TV

Na televisão, Palmeiras e Estudiantes terão transmissão em duas opções para quem prefere acompanhar o futebol na tela tradicional.

TV Globo: exibe a final em sinal aberto, permitindo que o público acompanhe a partida sem precisar de assinatura de TV paga.

ESPN: transmite o confronto na televisão por assinatura, com cobertura esportiva e programação dedicada à decisão.

A final também poderá ser acompanhada pela internet no ge tv, além das plataformas de streaming Disney+ e Paramount+.

Quem são os campeões da Libertadores?

A Copa Libertadores reúne alguns dos clubes mais tradicionais do futebol sul-americano. O Independiente, da Argentina, continua sendo o maior campeão da história, com sete taças, seguido pelo Boca Juniors, com seis, e pelo Peñarol, com cinco. O Brasil e a Argentina somam 25 títulos cada, e a final de 2026 pode alterar o equilíbrio entre os países. Entre os brasileiros, o Flamengo se tornou o maior vencedor, com quatro conquistas, após levantar a taça em 2025.

Confira o ranking completo dos campeões da Libertadores:

Independiente (Argentina) – 7 títulos (1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1984)

Boca Juniors (Argentina) – 6 títulos (1977, 1978, 2000, 2001, 2003 e 2007)

Peñarol (Uruguai) – 5 títulos (1960, 1961, 1966, 1982 e 1987)

Flamengo (Brasil) – 4 títulos (1981, 2019, 2022 e 2025)

Estudiantes (Argentina) – 4 títulos (1968, 1969, 1970 e 2009)

River Plate (Argentina) – 4 títulos (1986, 1996, 2015 e 2018)

Palmeiras (Brasil) – 3 títulos (1999, 2020 e 2021)

São Paulo (Brasil) – 3 títulos (1992, 1993 e 2005)

Santos (Brasil) – 3 títulos (1962, 1963 e 2011)

Grêmio (Brasil) – 3 títulos (1983, 1995 e 2017)

Nacional (Uruguai) – 3 títulos (1971, 1980 e 1988)

Olimpia (Paraguai) – 3 títulos (1979, 1990 e 2002)

Cruzeiro (Brasil) – 2 títulos (1976 e 1997)

Atlético Nacional (Colômbia) – 2 títulos (1989 e 2016)

Internacional (Brasil) – 2 títulos (2006 e 2010)

Atlético Mineiro (Brasil) – 1 título (2013)

Argentinos Juniors (Argentina) – 1 título (1985)

Botafogo (Brasil) – 1 título (2024)

Colo-Colo (Chile) – 1 título (1991)

Corinthians (Brasil) – 1 título (2012)

Fluminense (Brasil) – 1 título (2023)

LDU Quito (Equador) – 1 título (2008)

Once Caldas (Colômbia) – 1 título (2004)

Racing (Argentina) – 1 título (1967)

San Lorenzo (Argentina) – 1 título (2014)

Vasco da Gama (Brasil) – 1 título (1998)

Vélez Sarsfield (Argentina) – 1 título (1994)

O Flamengo é o maior campeão brasileiro da Libertadores, com quatro troféus, enquanto Palmeiras, São Paulo, Santos e Grêmio aparecem logo atrás, com três títulos cada.