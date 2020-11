Liga das Nações: 4 seleções avançam para a semifinal

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A fase de grupos da Liga das Nações chegou ao fim nesta quarta-feira (18), com dezoito partidas, entre elas, duas que definiram o rumo das finais. Dessa maneira, França, Bélgica, Itália e Espanha garantiram a classificação para a próxima fase do torneio.

A Bélgica conseguiu derrotar a Holanda, consolidando-se em primeiro lugar no grupo. Enquanto isso, a Itália fez o dever de casa e venceu, a França foi a primeira finalista e a Espanha carimbou o passaporte eliminando a Alemanha.

França avança sem perder na Liga das Nações

A equipe francesa terminou líder do grupo 3, com dezesseis pontos, que também incluía Croácia, Portugal e Suécia. Ao todo, foram cinco vitórias e um empate, ou seja, contra Portugal.

A França apresentou um desempenho perfeito, sendo inegavelmente a favorita ao título da Liga das Nações.

Espanha elimina Alemanha e garante semifinal

A equipe espanhola garantiu a classificação em grande estilo: eliminando a poderosa Alemanha com uma goleada de 6 a 0.

Espanha tornou-se líder do grupo 4, com onze pontos, na última rodada, já que durante a quarta e quinta fase, tropeçou ao perder para Ucrânia e empatar com a Suíça. Além disso, também tirou o reinado dos alemães, que estavam na ponta.

Os espanhóis chegam bem até a semifinal, com destaques no elenco como Torres, Gaya e o veterano Sergio Ramos fazendo a diferença.

Bélgica supera a Dinamarca em goleada

Era tudo ou nada nesta quarta (18) para os belgas. A equipe entrou em campo determinada, visto que precisava apenas vencer para ter a classificação.

E deu certo. A Bélgica superou a Dinamarca por 4 a 2, jogando em casa. A partida foi difícil, já que ambos os times tiveram boas oportunidades de gol. Mas, no final das contas, a Seleção da casa reafirmou sua superioridade e foi para cima.

Ganhando a liderança do grupo 2, com quinze pontos, a Bélgica acumula cinco vitórias e apenas uma derrota, sendo assim, para a Inglaterra.

Itália vence fora e está classificada para Liga das Nações

Foi no sufoco durante a sexta e última rodada da fase de grupos, mas a Itália superou Bósnia, Polônia e Holanda para garantir o passaporte até a semifinal da Liga das Nações.

Ao vencer por 2 a 0 a Bósnia, fora de casa, os italianos são os líderes do grupo 1, com doze pontos. Assim, foram três triunfos, três empates e uma derrota.

Ademais, os italianos agora esperam o sorteio para saber quem será o seu rival na próxima fase da Liga das Nações.

Confira todos os resultados desta quarta na Liga das Nações

Cazaquistão 1 x 2 Lituânia

Albânia 3 x 2 Bielorrússia

Armênia 1 x 0 Macedônia

Geórgia 0 x 0 Estônia

Sérvia 5 x 0 Rússia

Bélgica 4 x 2 Dinamarca

Inglaterra 4 x 0 Islândia

Grécia 0 x 0 Eslovênia

Kosovo 1 x 0 Moldávia

Irlanda 0 x 0 Bulgária

País de Gales 3 x 1 Finlândia

Áustria 1 x 1 Noruega

Bósnia 0 x 2 Itália

República Tcheca 2 x 0 Eslováquia

Hungria 2 x 0 Turquia

Israel 1 x 0 Escócia

Irlanda do Norte 1 x 0 Romênia

Polônia 1 x 2 Holanda