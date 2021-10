Artilharia completa e atualizada da Champions League 2021/22

Trinta e duas equipes disputam a fase de grupos da Champions League 2021/22 em busca da classificação para as oitavas de final. Em entusiasmados confrontos, a artilharia da competição até a terceira rodada tem como líder o jovem Sébastien Haller, do Ajax, com seis gols. Confira os artilheiros e como está a tabela atualizada.

Artilharia da Champions League 2021/22

Neste momento, Sébastien Haller, do Ajax, está no topo da artilharia com 6 gols marcados até a 3ª rodada da fase de grupos na Champions League 2021/22. Logo atrás estão Mohamed Salah, do Liverpool, e Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, e Christopher Nkunku, jogador do RB Leipzig.

Veja o ranking da artilharia em 2021 até agora – 3ª rodada.

6 GOLS | Sébastien Haller (Ajax)

5 GOLS | Mohamed Salah (Liverpool) e Robert Lewandowski (Bayern de Munique)

4 GOLS |Christopher Nkunku (RB Leipzig)

3 GOLS | Lionel Messi (PSG), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Leroy Sané (Bayern de Munique), Hans Vanaken (Club Brugge), Riyad Mahrez (Manchester City), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Karim Adeyemi (RB Salzburg)

2 GOLS | Karim Benzema, Rodrygo e Vinícius Junior (Real Madrid), Ivan Rakitić (Sevilla), Darwin Nuñez (Benfica), João Cancelo (Manchester City), Roberto Firmino (Liverpool), Steven Berghuis (Ajax), Paulinho e Sebastián Coates (Sporting), Sébastien Thill (Sheriff), Noah Okafor (RB Salzburg), Jorginho (Chelsea)

Quem foi o artilheiro da Champions League na temporada passada em 2020?

Erling Haaland, a jóia norueguesa do Borussia Dortmund, foi o artilheiro na temporada 2021/ 22 da Champions League com 10 gols marcados desde a fase de grupos até as quartas de final, quando a equipe caiu para o Manchester City em ambos os confrontos.

Em segundo lugar Mbappé, do Paris Saint-Germain, marcou 8 gols pela temporada até a semifinal, enquanto Neymar, também do time francês, contou com 6 gols.

Como funciona a Champions League?

Trinta e duas equipes participam da fase de grupos, sendo vinte e seis classificados pelo desempenho nos campeonatos e os outros seis na fase preliminar da UEFA. Então, oito grupos selecionados através de sorteio pela própria entidade formam a Champions League.

Os dois primeiros classificados em cada grupo dão início as fases eliminatórias, adotado o sistema ida e volta, com as oitavas de final. Então, vem as quartas, semifinais e a tão esperada final.

Em jogo único, dois clubes disputam a taça em estádio neutro determinado pela própria UEFA. Em caso de empate, a prorrogação é iniciada e, se necessário, a disputa de pênaltis.

GRUPO A – Manchester City, PSG, RB Leipzig, Club Brugge

GRUPO B – Atlético de Madrid, Liverpool, Porto, Milan

GRUPO C – Sporting, Borussia Dortmund, Ajax, Besiktas

GRUPO D – Inter de Milão, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Sheriff Tiraspol

GRUPO E – Bayern de Munique, Barcelona, Benfica, Dínamo de Kiev

GRUPO F – Villarreal, Manchester United, Atalanta, Young Boys

GRUPO G – Lille, Sevilla, RB Salzburg, Wolfsburg

GRUPO H – Chelsea, Juventus, Zenit, Malmo