AO VIVO: jogo do Barcelona e Borussia Dortmund vai passar no SBT hoje (15/4)?

É clima de decisão na Champions League. O Barcelona enfrenta o Borussia Dortmund nesta terça-feira (14), às 16h, no jogo de volta das quartas de final da Champions League. Neste segundo jogo entre Borussia Dortmund e Barcelona, ​ o primeiro tentará vingar a derrota por 4 a 0 no jogo de ida.

Transmissão de Barcelona e Borussia Dortmund na Champions

A partida entre Borussia Dortmund e Barcelona nas quartas de final da Champions League possui transmissão apenas na Max, SBT e TNT, a partir das 16h.

O SBT transmite na TV aberta o jogo com a narração e comentários de Benjamin Back, Tiago Leifert, Mauro Beting e Nadine Basttos.

Como assistir o SBT online?

É possível acompanhar a partida da Liga dos Campeões no site www.sbt.com.br e também no aplicativo SBT Vídeos.

Acesse o portal, clique na opção “ao vivo” localizado no menu principal e espere carregar. Depois, dê o play no vídeo que aparece na tela principal do seu computador ou celular e, aí, assista a programação do canal ao vivo e de graça. Não precisa se inscrever ou pagar nada por isso.

Outra oportunidade para ver a retransmissão com imagens do SBT é só baixar o aplicativo do SBT Vídeos no celular, tablet e smartv de graça. Dá para ver a programação do canal ao vivo.

Como chegam as equipes?

O Dortmund tem um fio de esperança, já que o jogo de hoje acontece em casa, dentro do BVB Stadium. Mas ainda terá dificuldades para derrotar o Barça, que permanece invicto este ano.

Pascal Gross está de volta após cumprir suspensão, mas Marcel Sabitzer e Nico Schlotterbeck ficarão de fora devido a lesões no joelho.

Com Julian Ryerson , Emre Can , Waldermar Anton e Ramy Bensebaini na defesa, Niklas Sule pode precisar ficar de fora para acomodar um sistema 4-2-3-1.

No ataque, Serhou Guirassy continuará a ser apoiado por jogadores como Jamie Gittens , Julian Brandt e Karim Adeyemi .

Alejandro Balde sofreu uma lesão na coxa no fim de semana, então Gerard Martin deve entrar como substituto na lateral esquerda, enquanto Dani Olmo , Marc Bernal , Marc-Andre ter Stegen e Marc Casado permanecem confinados na sala de tratamento.

Fermin Lopez pode continuar sendo preferido em vez de Gavi para substituir Olmo, logo atrás de Robert Lewandowski no ataque.

O Barcelona é o grande favorito contra o Dortmund hoje, com uma moneyline de -100000 contra +5000 do Dortmund.

Tudo sobre a Liga dos Campeões no DCI.