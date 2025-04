Vai passar no SBT? Onde assistir Barcelona x Inter de Milão e escalação

Vai passar no SBT? Onde assistir Barcelona x Inter de Milão e escalação

O líder do Campeonato Espanhol de Hansi Flick vem de uma emocionante vitória por 3 a 2 sobre o rival Real Madrid na final da Copa do Rei, na prorrogação, e é o favorito para vencer o Campeonato Espanhol. Uma tríplice coroa está em jogo se conseguirem superar a Inter e derrotar o Arsenal ou o Paris Saint-Germain na final da Liga dos Campeões.

Como assistir Barcelona x Inter de Milão ao vivo

A TNT e a Max transmitem o jogo da Champions League nesta terça-feira. O canal da TNT está disponível apenas na TV fechada, ou seja, por dispositivos por assinatura como a Sky, Claro, Oi ou Vivo. Para obtê-lo na programação o telespectador deve entrar em contato com a operadora.

Início: quarta-feira, 30 de abril, às 16h

Local: Estádio Olímpico de Montjuïc – Barcelona

TV/Streaming:

Escalação

FORA: Marc Bernal, Marc Casado (joelho) | QUESTIONÁVEL: Alex Balde (lateral esquerdo), Robert Lewandowski (músculo)

FORA: Valentin Carboni (ACL) | QUESTIONÁVEL: Benjamin Pavard (tornozelo). Marcus Thuram (virilha)

Palpite Barcelona x Inter de Milão: o Barça é favorito para vencer o jogo de ida em casa, e muitos gols são esperados no Camp Nou. A sequência de derrotas da Inter é preocupante, mas o Barça está lidando com os 120 minutos de jogo que teve no fim de semana. Quem sabe o jogo fica mais equilibrado? Barcelona 2 x 1 Inter de Milão.

Última vez que o Barcelona ganhou a Champions League

O Barça não vence a Liga dos Campeões da UEFA desde que, em 2014-15, conquistou cinco Copas dos Campeões da UEFA com uma vitória sobre a Juventus. Apenas Liverpool (6), Bayern de Munique (6), Milan (7) e Real Madrid (15) venceram o torneio com mais frequência do que os blaugranas .

A Inter, por sua vez, estava na final há duas temporadas, quando perdeu por 2 a 0 para o Manchester City. Os comandados de Simone Inzaghi estão a três pontos da liderança da Série A, mas em plena crise.

Eles perderam jogos consecutivos da Série A para o Bologna e a Roma, intercalando essas decepções com uma derrota na semifinal da Copa da Itália para o rival Milan.

Tudo sobre futebol no DCI