Assistir Inter de Milão x Shakhtar Donestsk hoje: canal e horário (24/11)

Buscando a liderança, a Inter de Milão recebe o Shakhtar Donestsk no Giuseppe Meazza nesta quarta-feira, 24/11, a partir das 14h45 (horário de Brasília), pela quinta rodada do grupo D da Champions League. Confira as informações que você precisa saber para assistir o jogo da Inter de Milão x Shakhtar hoje.

Onde assistir Inter de Milão x Shakhtar Donestsk: O jogo entre Inter de Milão e Shakhtar Donestsk terá transmissão ao vivo do canal Space, na TV fechada disponível em operadoras, além da plataforma HBO Max, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo.

Data: 24 de novembro de 2021

Horário: 14h45 (horário de Brasília)

Local: Giuseppe Meazza, cidade de Milão, na Itália

TV: Space

LiveStream: HBO Max pelo aplicativo ou site (www.play.hbomax.com) disponível por assinatura

Em segundo lugar com 7 pontos, a Inter de Milão entra em campo nesta quarta-feira buscando o topo da classificação na rodada. Com quatro vitórias, dois empates e uma derrota, o time italiano pode assumir a primeira posição se vencer e o Real perder, contando com um tropeço dos adversários que também joga hoje.

Enquanto isso, o Shakhtar já está praticamente desclassificado já que, em último lugar no grupo D, tem apenas 1 ponto com um empate e três jogos perdidos na Champions League da temporada. Por isso, a única esperança é de conquistar uma vaga na Liga Europa e brigar assim com o Sheriff, que aparece em terceiro lugar na tabela contando com tropeços.

Escalações de Inter de Milão x Shakhtar Donestsk:

Os italianos não poderão contar com De Vrij e Alexis Sánchez, ambos lesionados. Já os ucranianos não terão os brasileiros Dentinho e Júnior Moraes, além de Traoré.

INTER DE MILÃO: Handanovič; Škriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozović, Vidal, Perišić; Džeko, Lautaro Martínez

SHAKHTAR: Trubin; Dodô, Marlon, Matviyenko, Ismaily; Maycon, Stepanenko; Tetê, Alan Patrick, Mudryk; Fernando

