Assistir jogo do Barcelona x Benfica: canal, horário e escalações – 23/11

É tudo ou nada para o Barcelona. O elenco da Catalunha recebe o Benfica nesta terça-feira, 23/11, a partir das 17h (horário de Brasília), pela quinta rodada do grupo E na Champions League jogando no Camp Nou. Confira as informações que você precisa saber para assistir o jogo do Barcelona x Benfica hoje ao vvo.

Onde assistir Barcelona x Benfica: O jogo entre Barcelona e Benfica terá transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta, e no canal TNT, na TV fechada, além da plataforma HBO Max, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, que também vai passar o jogo de hoje.

Data: 23 de novembro de 2021

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Camp Nou, cidade de Barcelona, na Espanha

TV: SBT e TNT

LiveStream: HBO Max pelo aplicativo ou site (www.play.hbomax.com) disponível por assinatura

Com uma estreia vitoriosa no fim de semana sob o comando de Xavi, novo treinador, o Barcelona deve entrar em campo nesta terça-feira com todo o gás necessário para conquistar a vitória e, quem sabe assim, a classificação antecipada para as oitavas. Em segundo lugar do grupo com 6 pontos, venceu dois jogos e perdeu outros dois.

Enquanto isso, o Benfica acumula 4 pontos em terceiro lugar com uma vitória, um empate e duas derrotas. Por isso, se ganhar o jogo de hoje, assume a vice-colocação do grupo E mas, caso contrário, ainda poderá brigar pela vaga da Liga Europa, já que o Dínamo não vem bem na competição e ainda não venceu.

Escalações de Barcelona x Benfica:

Com Xavi no comando da equipe, o plantel de jogadores não tem Agüero, com problemas cardíacos, e Braithwaite, Fati e Pedri.

Do outro lado, Jorge Jesus tem os desfalques de Lucas Veríssimo, Rodrigo Pinho, Diogo Gonçalves e Radonjic.

BARCELONA: Ter Stegen; Roberto, Piqué, García, Alba; De Jong, Busquets, Nico; Gavi, Depay, Dembélé

BENFICA: Vlachodimos; Morato, Otamendi, Vertonghen; Lázaro, Weigl, João Mário, Grimaldo; Rafa, Yaremchuk, Darwin

