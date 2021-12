Assistir jogo do Manchester United x Young Boys hoje e horário (08/12)

Em confronto da última rodada da Champions League, o Manchester United recebe o Young Boys nesta quarta-feira, 08/12, jogando no Old Trafford com Cristiano Ronaldo em campo. Dessa maneira, saiba qual será o horário da partida e onde assistir o jogo do Manchester United hoje seja na televisão e ou no online.

Onde assistir e horário do jogo do Manchester United hoje: O jogo do Manchester United e Young Boys terá transmissão ao vivo do da plataforma HBO Max, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única maneira de acompanhar o duelo hoje.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Old Trafford, cidade de Manchester, na Inglaterra

TV: Sem transmissão

LiveStream: HBO Max pelo aplicativo ou site (www.play.hbomax.com) disponível por assinatura

Em primeiro lugar do grupo F com 10 pontos, o Manchester United já está classificado para as oitavas da Champions League e, por isso, entra em campo nesta quarta-feira somente para cumprir tabela e, quem sabe assim, consagrar-se com a liderança para ter a vantagem no sorteio. Por fim, venceu três confrontos, empatou um e perdeu outro na temporada da competição.

Enquanto isso, o Young Boys aparece na lanterna do grupo com 4 pontos, ou seja, briga pela vaga na Liga Europa já que não tem mais chances de tentar se classificar para as oitavas da Champions. Com um triunfo, um empate e três jogos perdidos, o elenco suíço deve colocar os seus melhores jogadores para entrar em campo.

No último jogo entre as equipes, o Young Boys venceu o time de Cristiano Ronaldo.

Escalação de Manchester United x Young Boys:

Ralf Rangnick não poderá contar com Pogba, Varane, Cavani e Martial, todos lesionados.

Do outro lado, o time suíço tem uma extensa lista de desfalques para o confronto de hoje, começando com Garcia, Fassnacht, Mambimbi, Moteiro, Petignat, Rieder, Nsame e Zesiger.

Escalação do Manchester United para o jogo de hoje:

Henderson; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Alex Telles; McTominay, Van de Beek; Sancho, Bruno Fernandes, Rashford; Cristiano Ronaldo

Escalação do Young Boys para o jogo de hoje:

Faivre; Hefti, Lustenberger, Lauper, Lefort; Sulejmani, Sierro, Aebischer, Moumi Ngamaleu; Elia, Siebatcheu

Leia também:

Champions League 2021/22: classificação dos grupos