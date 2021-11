Assistir jogo do Sheriff x Real Madrid hoje: canal e horário (24/11)

Buscando a classificação de forma antecipada, o Real Madrid visita o Sheriff nesta quarta-feira, 24/11, a partir das 17h (horário de Brasília), pela quinta rodada no grupo D da Champions League na Bolshaya Sportivnaya Arena. Confira as informações para assistir o jogo do Real Madrid hoje.

Onde assistir Sheriff x Real Madrid: O jogo entre Sheriff e Real Madrid hoje terá transmissão ao vivo da plataforma HBO Max, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única maneira de assistir o confronto da Champions.

Data: 24 de novembro de 2021

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Bolshaya Sportivnaya Arena, cidade de Tiraspol, na Moldávia

TV: Sem transmissão

LiveStream: HBO Max pelo aplicativo ou site (www.play.hbomax.com) disponível por assinatura

O Sheriff foi o grande destaque da temporada na Champions. Depois de se classificar pela primeira vez em sua história através dos playoffs, o elenco da Moldávia busca também de forma inédita a classificação, mesmo que esteja em desfalque no grupo. Em terceiro lugar com 6 pontos, venceu dois e perdeu outros dois, tendo chance da vice-liderança.

Enquanto isso, o Real Madrid pode se classificar para o mata-mata da Champions nesta quarta de maneira antecipada já que, em primeiro lugar com 9 pontos, ficará inalcansável pelos adversários de seu grupo. Dessa maneira, o time de Ancelotti venceu três confrontos e perdeu somente um, para o próprio rival.

Escalações de Sheriff x Real Madrid:

Para os anfitriões, somente Kyabou está fora do jogo de hoje por lesão. Já para Ancelotti, comandante do Real, as baixas de Bale, Ceballos, Hazard e Valverde farão muita falta na decisão.

SHERIFF: Athanasiadis; Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Addo, Thill; Traore, Kolovos, Bruno; Castañeda

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Militão, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Lucas Vázquez, Benzema, Vinícius Júnior

