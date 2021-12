Atalanta x Villarreal: onde assistir e horário da Champions hoje – 08/12

A bola vai rolar na última rodada da fase de grupos da Champions League com o confronto entre Atalanta x Villarreal nesta quarta-feira, 08/12, a partir das 17h (horário de Brasília) no Estádio Atleti Azzurri d’Italia. Saiba qual será o horário da partida e onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir o jogo do Atalanta x Villarreal: O jogo do Atalanta e Villarreal terá transmissão ao vivo do da plataforma HBO Max, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única maneira de acompanhar o duelo hoje.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio Atleti Azzurri d’Italia, cidade de Bérgamo, na Itália

TV: Sem transmissão

LiveStream: HBO Max pelo aplicativo ou site (www.play.hbomax.com) disponível por assinatura

Com 6 pontos em terceiro lugar, a Atalanta entra em campo nesta quarta-feira buscando a segunda vaga do grupo F para as oitavas de final da Champions. Até o momento, o elenco italiano conquistou uma vitória, três empates e uma derrota. Hoje, promete entrar com toda a força e confiança necessária para chegar na próxima fase e, quem sabe assim, lutar pelo título.

Enquanto isso, o Villarreal também tem a oportunidade de chegar na próxima fase da Champions. Com a vantagem de um ponto com o adversário de hoje, pode contar simplesmente com o empate que já se garante em segundo lugar da competição. Até aqui, os espanhóis tem duas vitórias, um empate e também duas derrotas.

Confira como foi o primeiro jogo entre as equipes no grupo da Champions.

Escalação de Atalanta x Villarreal:

Gian Piero Gasperini não poderá contar com Gosens e Lovato, lesionados. Do outro lado, os espanhóis continuam sem Yeremi Pino, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.

Escalação da Atalanta no jogo de hoje:

Musso; Tolói, Demiral, Palomino; Zappacosta, Koopmeiners, De Roon, Mæhle; Pašalić; Malinovskyi, Zapata

Escalação da Villarreal no jogo de hoje:

Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Trigueros, Capoue, Parejo, Moi Gómez; Chukwueze, Gerard Moreno

