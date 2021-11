Barcelona x Hoffenheim: onde assistir a Champions Feminina hoje (10/11)

As equipes de Barcelona x Hoffenheim se enfrentam ao vivo nesta quarta-feira, 10/11, a partir das 17h (horário de Brasília), pela terceira rodada do grupo C na Champions League Feminina no Estádio Johan Cruyff. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo de hoje.

Onde assistir ao jogo do Barcelona x Hoffenheim na Champions Feminina hoje? A partida entre Barcelona e Hoffenheim às 17h (Horário de Brasília) não terá transmissão na televisão. Entretanto, você pode assistir através da plataforma DAZN, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, ou então de graça pelo Youtube da DAZN em parceria com a UEFA.

Data: 10 de novembro de 2021

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio Johan Cruyff, cidade de Barcelona, na Espanha

TV: Sem transmissão

LiveStream: DAZN pelo aplicativo ou site (www.dazn.com) disponível por assinatura ou canal do Youtube

Principais informações sobre o jogo de hoje

O Barcelona acumula duas vitórias seguidas na competição e, por isso, é o líder do grupo C na temporada. Além de ser o atual campeão da Champions Feminina, o elenco espanhol feminino também é o favorito novamente ao título e, por isso, deve garantir a liderança por mais tempo no torneio.

Enquanto isso, o Hoffenheim não vem tão bem no torneio quanto gostaria. Com apenas uma vitória, tem 3 pontos em terceiro lugar. Fora de casa, espera contar com a vitória mesmo em um confronto complicado contra as atuais campeãs e também favoritas este ano.

Prováveis escalações de Barcelona x Hoffenheim

As duas grandes equipes apresentam um belíssimo futebol em campo e, por isso, o jogo desta quarta-feira promete ser completamente equilibrado e sem favoritos para garantir os três pontos. É importante o torcedor não perder nenhum lance do confronto.

Barcelona : Paños; Serrano, Fernández, Andrea Pereira, Torrejón; Jenni, Engen, Vilamala; Martens, Rolfo, Caroline

: Paños; Serrano, Fernández, Andrea Pereira, Torrejón; Jenni, Engen, Vilamala; Martens, Rolfo, Caroline Hoffenheim: Tufekovic; Katharina, Feldkamp, Specht, Laura; Dongus, Linder, Hagel, Brand; De Caigny, Billa

