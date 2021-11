Besiktas x Ajax: saiba onde assistir ao jogo, horário e escalações – 24/11

Em confronto válido pela quinta rodada, as equipes Besiktas x Ajax se enfrentam nesta quarta-feira, 24/11, a partir das 14h45 (horário de Brasília), pelo grupo C da Champions League jogando no Vodafone Park. Confira as informações que você precisa saber para assistir o jogo.

Onde assistir Besiktas x Ajax: O jogo entre Besiktas e Ajax hoje terá transmissão ao vivo do canal TNT, na TV fechada disponível em operadoras, além da plataforma HBO Max, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo.

Data: 24 de novembro de 2021

Horário: 14h45 (horário de Brasília)

Local: Vodafone Park, cidade de Istambul, na Turquia

TV: TNT

LiveStream: HBO Max pelo aplicativo ou site (www.play.hbomax.com) disponível por assinatura

Em último lugar do grupo C sem pontos marcados, o Besiktas está praticamenteo eliminado. O elenco turco perdeu os quatro jogos que disputou e, neste momento, conta com uma zebra para quem sabe se classificar para Europa League na temporada. Para isso acontecer, tem que ganhar o seu jogo e torcer por tropeços do Sporting nesta e na próxima rodada, descontando também o saldo de gols, o que é praticamente impossível já que tem -10.

Enquanto isso, o Ajax já está classificado em primeiro lugar com 12 pontos. Dessa maneira, o clube entra em campo nesta quarta-feira somente para cumprir tabela e continuar a sua jornada de resultados positivos até o fim da fase de grupos. Com isso, tem quatro vitórias e saldo de gols em 12, com os brasileiros Antony e David Neres no plantel.

Escalações de Besiktas x Ajax:

Os turcos não poderão contar com N’Sakala e Souza, lesionados. Já os holandeses não tem Edson Alvárez, Klaiber, Kudus e Stekelenburg.

BESIKTAS: Ersin Destanoğlu; Rosier, Vida, Montero, Umut Meraş; Hutchinson, Pjanić, Ghezzal, Alex Teixeira, Nkoudou; Larin

AJAX: Pasveer; Mazraoui, Timber, Martínez, Blind; Álvarez, Berghuis, Gravenberch; Antony, Haller, Tadić

