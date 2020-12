Borussia Mönchengladbach x Inter de Milão: onde assistir ao jogo (01/12)

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Borussia Mönchengladbach e Inter de Milão se enfrentam nesta terça-feira (01), às 17h, pela quinta rodada do grupo B, da Champions League, no Borussia-Park. Ademais, saiba onde assistir o jogo ao vivo.

A equipe da casa entra em campo contando com uma vitória de qualquer maneira, já que com esse resultado garante a classificação. Enquanto isso, o time italiano espera vencer pela primeira vez e, quem sabe, poder levar a disputa para a última rodada.

Borussia Mönchengladbach x Inter de Milão: onde assistir?

A partida entre Borussia Mönchengladbach x Inter de Milão possui transmissão do canal Space, na tv fechada, às 17h (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode assistir através da plataforma EI Plus.

Qual é a situação dos times pelo grupo B?

Com oito pontos, em primeiro lugar, o Borussia possui a vantagem de um ponto para o Real Madrid. Se vencer hoje, já está classificado para as oitavas. Se empatar, precisa torcer contra o Shakhtar.

Enquanto isso, os italianos ainda não venceram na fase de grupos, com apenas dois pontos, sendo dois empates e duas derrotas. A equipe precisa contar com a sorte, já que precisa vencer os dois últimos confrontos e torcer por resultados dos rivais.

Para os ucranianos do Shakhtar Donetsk, uma derrota pode significar o adeus na Champions. Se vencer, leva para a sexta rodada.

Já o Real, uma vitoria basta. Empate não, dificultando ainda mais a vida dos merengues na disputa.

Possíveis escalações de Borussia Mönchengladbach x Inter de Milão

Marco Rose, técnico do Borussia, segue sem Jonas Hofmman e Bensebaini no plantel. Além disso, Nico Elvedi está fora por lesão, informou o perfil oficial do clube.

Provável Borussia: Sommer; Lainer, Wendt, Ginter, Elvedi (Jantschke); Kramer, Neuhaus, Herrmann, Stindl; Thuram, Plea (Embolo).

Para o time visitante, Vidal cumpre suspensão depois de ser expulso no jogo contra o Real Madrid na última semana.

Kolarov e Brozovic não podem jogar devido ao covid-19.

Provável Inter: Handanovic; d’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Gagliardini, Sensi, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

Confira todos os jogos desta terça na Champions

Além deste confronto, outros sete jogos também acontecem nesta terça. Então, saiba onde assistir.

Ademais, todos eles estão disponíveis no EI Plus.

Lokomotiv Moscou x RB Salzburg – 14h55 – Canal Space e Facebook Esporte Interativo

Shakhtar Donetsk x Real Madrid – 17h – Canal TNT e Facebook Esporte Interativo

Olympique de Marseille x Olympiacos – 17h – EI Plus

Atlético de Madrid x Bayern de Munique – 17h – Facebook Esporte Interativo

Liverpool x Ajax – 17h – Canal TNT

Atalanta x Midtjylland – 17h – EI Plus

Porto x Manchester City – 17h – Facebook Esporte Interativo

