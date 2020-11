Real Madrid vence Inter de Milão por 2 a 0 na Champios; veja como foi

O Real Madrid venceu a Inter de Milão por 2 a 0 nesta quarta-feira (26), no San Siro, na Itália, pela quarta rodada do grupo B da Champions League. Com gols de Hazard, Hakimi e expulsão de Vidal, a equipe visitante segue viva na disputa pela vaga nas oitavas. Ademais, veja como foi o jogo.

Com sete pontos, em segundo lugar, os espanhóis ficam mais próximo de avançar até a fase seguinte da competição. Agora, depende apenas de si mesmo.

Inter de Milão e Real Madrid na Champions League

O Real Madrid precisou de apenas 6 minutos para abrir o placar, já que Barella derrubou Nacho dentro da área, fazendo com que o árbitro assinalasse a penalidade. Em cobrança, Hazard marcou.

A partir daí, a equipe merengue dominou a partida, tendo as melhores chances de gol e levando perigo até a defesa rival. Vazquez, Hazard, Modric e Mariano foram os responsáveis. Do outro lado, Lukaku.

Para piorar, a Inter teve Vidal expulso aos 36 minutos por reclamação de pênalti não marcado em favor dos italianos, deixando a equipe ainda mais frágil.

Na segunda etapa, o cenário se repetiu. Rodrygo saiu do banco e ampliou o placar. Entretanto, a arbitragem deu o gol como contra de Hakimi. Até o final de jogo, o Real continuou buscando, enquanto a Inter pouco jogou. Com o placar final de 2 a 0, o time de Madrid segue vivo na competição.

Veja também: Manchester City vence Olympiacos e vai às oitavas da Champions League

Escalações:

Inter de Milão: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Gagliardini, Vidal, Young; Lautaro Martinez, Lukaku.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Kroos, Odegaard, Vazquez; Hazard, Mariano.

Real Madrid luta para chega nas oitavas de final

Com sete pontos, duas vitórias, um empate e uma derrota, o Real ainda tem duas rodadas pela frente. Se quiser seguir no torneio, precisa vencer ambos os confrontos, sendo fora e casa contra o Shakhtar Donetsk e depois, encerrando a fase de grupos em casa, contra o líder Borussia Mönchengladbach.

Se empatar ou perder algum destes, o espanhol vê o caminho ficar mais complicado, tendo que torcer por tropeços dos ucranianos e italianos.

Próximo jogos de Inter de Milão e Real Madrid

Pelo Campeonato Espanhol, o Real Madrid recebe o Aláves, no sábado (28) às 17h, pela décima primeira rodada. O clube de Madrid ocupa o 4º lugar, com dezessete pontos e um jogo a menos.

Por outro lado, a Inter de Milão está em 5º, com quinze. Assim, também neste sábado, enfrenta o Sassuolo, às 11h, pela nona rodada do Italiano.