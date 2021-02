Borussia vira sobre o Sevilla e vence por 3 a 2 na Champions; veja os gols

Sevilla e Borussia Dortmund iniciaram a disputa para garantir uma vaga nas quartas de finais da Champions League, e em um jogo recheado de gols, os alemães levaram a melhor e venceram por 3 a 2, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, na Espanha.

O confronto da volta acontece no dia 9 de março, às 17h (horário de Brasília), mas desta vez no Westfalenstadion, casa do Borussia.

Como foi o confronto entre Sevilla e Borussia?

Em um primeiro tempo agitado, os donos da casa abriram o placar logo aos sete minutos, com Suso. O meia finalizou da entrada da área, e contou com desvio que tirou o goleiro Hitz da jogada. No entanto, após inaugurar o marcador, os espanhóis viram os alemães crescerem na partida.

Aos 19, Dahoud teve tempo de dominar a bola e arriscou um “chutaço” de fora da área, marcando um belo gol de empate. Os alemães então cresceram no jogo e viraram a partida com Haaland. Após tabelar, o atacante recebeu na cara do gol, e de carrinho conseguiu colocar a bola dentro da rede. O Borussia ainda teve tempo de fazer mais um no primeiro tempo, novamente com o camisa 9. Reus puxou o ataque e tocou para Haaland, na cara do gol, apenas deslocar Bono e fazer o 3 a 1, ais 43 minutos.

Jogando em casa e atrás do placar, os espanhóis precisaram então correr atrás do prejuízo na etapa final, e conseguiram descontar. Aos 82, o atacante De jong descontou para os donos da casa – gol que deixa a equipe viva para o jogo da volta. Em cobrança de falta na área, o camisa nove recebeu livre na segunda trave e apenas empurrou para diminuir a diferença.

Veja os gols de Sevilla e Borussia

Próximos jogos

O Borussia agora retorna a campo neste sábado (20) em confronto contra o Schalke 04, válido pela 24ª rodada da Bundesliga. Já o Sevilla, enfrenta o Osasuna, mas na segunda-feira (22), pela 24ª rodada da LaLiga.