Club Brugge x RB Leipzig: onde vai passar, horário e escalações (24/11)

A bola vai rolar nesta quarta-feira, 24/11, entre Club Brugge x RB Leipzig a partir das 17h (horário de Brasília), em partida válida pela quinta rodada no grupo A da Champions League no Estádio Jan Breydel. Confira as informações para assistir o jogo.

Onde assistir Club Brugge x RB Leipzig: O jogo entre Club Brugge e RB Leipzig hoje terá transmissão ao vivo da plataforma HBO Max, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única maneira de assistir o confronto da Champions.

Data: 24 de novembro de 2021

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio Jan Breydel, cidade de Bruges, na Bélgica

TV: Sem transmissão

LiveStream: HBO Max pelo aplicativo ou site (www.play.hbomax.com) disponível por assinatura

Em terceiro lugar no grupo com 4 pontos, o Club Brugga sonha com a classificação para o mata-mata da Champions quem sabe na segunda posição, ou seja, não contará com a vantagem de ser primeiro colocado e pegar uma equipe tecnicamente mais fraca na fase. Ao todo, o time venceu uma partida, empatou outra e perdeu duas, fazendo uma campanha muito boa em campo aos torcedores.

Enquanto isso, o RB Leipzig aparece na quarta posição com apenas 1 ponto, ou seja, tem a chance matemática pratiacmenete nula de se classificar, visto o desempenho impecável de seus adversários do grupo. Porém, contando com a zebra, os alemães deverão entrar com todo o gás nesta quarta para vencer a primeira vez na Champions.

Escalações de Club Brugge x RB Leipzig:

O time da casa tem apenas Izquierdo como desfalque para o jogo de hoje, enquanto os alemães tem uma extensa lista de baixas no plantel de jogadores, começando com Adams , suspenso, e Gulácsi, Halstenberg, Olmo, Poulsen e Saracchi, lesionados.

CLUB BRUGGE: Mignolet; Mata, Hendry, Nsoki, Sobol; Sowah, Balanta, Rits, Lang; Vanaken; De Ketelaere

RB LEIPZIG: Martinez; Simakan, Gvardiol, Orbán; Mukiele, Kampl, Laimer, Angeliño; Nkunku, Forsberg; André Silva

