Hoje tem jogos da Champions League 2021? Confira a agenda (16/11)

Por conta das Eliminatórias para a Copa do Mundo, exigência da FIFA, a Champions League tem uma pequena pausa durante a semana, retornando com a fase de grupos somente em 23 de novembro de 2021. Já que hoje não tem jogos da Champions League, confira o calendários dos próximos confrontos.

Tem jogos da Champions League 2021/22 hoje?

Não tem jogos da Champions League hoje, terça-feira em 16 de novembro de 2021. Com a Data FIFA, a competição de clubes foi paralisada por duas semanas, retornando na semana que vem com todos os dezesseis duelos já marcados.

Entre os principais confrontos estão Chelsea e Juventus, a partida entre Barcelona e Benfica e a luta pela liderança do grupo A de PSG e Manchester City com Neymar, Mbappé e Lionel Messi nos gramados do mundo.

Terça-feira (23/11):

Dinamo de Kiev x Bayern de Munique – 14h45

Villarreal x Manchester United – 14h45

Chelsea x Juventus – 17h

Barcelona x Benfica – 17h

Malmo x Zenit – 17h

Sevilla x Wolfsburg – 17h

Lille x RB Salzburg – 17h

Young Boys x Atalanta – 17h

Quarta-feira (24/11):

Besiktas x Ajax – 14h45

Inter de Milão x Shakhtar Donetsk – 14h45

Sporting x Borussia Dortmund – 17h

Manchester City x PSG – 17h

Liverpool x Porto – 17h

Atlético de Madrid x Milan – 17h

Club Brugge x RB Leipzig – 17h

Sheriff x Real Madrid – 17h

Quem tá nas oitavas de final da Champions?

Neste momento, as equipes de Ajax, Liverpool, Bayern de Munique e Juventus já estão classificados para as oitavas de final da Champions League na temporada 2021/22.

Contando com a quinta rodada, a fase de grupos apresenta mais duas rodadas e, dessa maneira, vai até o dia 8 de dezembro de 2021 onde apenas dois clubes avançam.

O sorteio das oitavas de final da Champions League será realizado na segunda-feira, 13 de dezembro de 2021 na Suíça, a sede da entidade da UEFA, na parte da manhã pelo horário de Brasília. Enquanto isso, as oitavas começam em 15 de fevereiro seguindo até 16 de março de 2022.

