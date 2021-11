Hoje tem jogos da Champions League? Confira a agenda (23/11)

A maior competição de futebol está de volta após o fim da data FIFA. Nesta terça-feira, 23 de novembro, oito confrontos da Liga dos Campeões serão realizados no período da tarde pela quinta rodada da fase de grupos enquanto equipes buscam a classificação antecipada. Confira quais são os jogos de hoje da Champions League e como assistir cada um deles ao vivo.

Quais são os jogos da Champions League 2021 hoje?

Hoje, terça-feira em 23 de novembro, a bola vai rolar em oito jogos da Champions League pela quinta rodada da fase de grupos. Lembrando que três equipes tem a chance de se classificar para as oitavas de final, sendo Barcelona, Chelsea e RB Salzburg, com uma rodada de antecedência.

O duelo entre Villarreal e Manchester United marca a disputa pela liderança do grupo F, enquanto o Barcelona recebe o Benfica e, se vencer, carimba o passaporte para as oitavas de final. Dessa maneira, veja todos os jogos de hoje na Champions League e onde assistir cada um deles.

Dinamo de Kiev x Bayern de Munique – 14h45 (Space e HBO Max)

Villarreal x Manchester United – 14h45 (TNT e HBO Max)

Chelsea x Juventus – 17h (HBO Max)

Barcelona x Benfica – 17h (SBT, TNT e HBO Max)

Malmo x Zenit – 17h (HBO Max)

Sevilla x Wolfsburg – 17h (Space e HBO Max)

Lille x RB Salzburg – 17h (HBO Max)

Young Boys x Atalanta – 17h (HBO Max)

Quem tá nas oitavas de final da Champions 2021?

Liverpool, Ajax, Bayern de Munique e Juventus já estão classificadas para as oitavas de final da Champions League na temporada 2021/22. As quatro equipes carimbaram a participação no evento depois de conquistarem a grande vantagem em primeiro lugar.

Ao todo, dezesseis clubes se classificam para as oitavas da Champions. Para definir os oito confrontos da fase, a UEFA realizará o sorteio em 13 de dezembro de 2021 onde cada elenco conhecerá o seu rival.

Quando é o sorteio das oitavas da Champions 2021/22?

A fase de grupos tem somente mais duas rodadas na temporada e, dessa maneira, seguirá até o dia 8 de dezembro de 2021 onde somente dois clubes de cada grupo avançam. O mata-mata começa em 15 de fevereiro com as oitavas de final.

Confira o calendário completo da Champions este ano e as principais datas.

Sorteios

13 de dezembro de 2021: Oitavas de final

18 de março de 2022: Quartas de final e Semifinais

Fase de grupos

23/24 de novembro de 2021: Quinta rodada

7/8 de dezembro de 2021: Sexta rodada

Fase de mata-mata

15/16/22/23 de fevereiro e 8/9/15/16 de março de 2022: Oitavas de final

5/6 e 12 /13 de abril de 2022: Quartas de final

26/27 e 3/4 de maio de 2022: Semifinais

28 de maio de 2022: Final da Champions 2021/22

