Horário final da Champions League entre Liverpool x Real Madrid

A jornada que começou em setembro chega ao fim dia 28 de maio com a final da UEFA Champions League em Paris, quando o Liverpool enfrenta o Real Madrid. Trinta e duas equipes lutaram na fase de grupos e na fase eliminatória, mas apenas duas equipes permanecem com o cobiçado troféu em jogo. O pontapé inicial do horário final da Champions League está marcado para a tarde sábado no Stade de France, e estaremos com você durante toda a cobertura final da Liga dos Campeões.

Qual é o horário da final da Champions League?

A final da Champions League hoje vai começar às 16h, quatro horas da tarde, pelo horário de Brasília.

O torcedor pode curtir todas as emoções da decisão através dos canais SBT, TNT, no site do SBT de graça e o serviço de streaming HBO Max.

Pela TV aberta, o canal do SBT vai exibir a final da Champions para todo o Brasil com narração de Téo José e comentários de Mauro Cezar Pereira e apresentação de Domitilia Becker. Para assistir online e de graça, é só acessar o site (www.sbt.com.br) e curtir pelo celular, computador ou tablet.

Outra opção é o canal da TNT, disponível somente em operadoras de TV por assinatura. Se você possui a emissora em sua programação, pode curtir ao vivo e saber quem será o campeão. A narração vai ser de André Henning com comentários de Victor Sergio.

O HBO Max, serviço de streaming, também está disponível como opção para quem quer curtir, é assinante e não pode ver pela televisão.

Data: 28/05/2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Stade de France, em Paris, na França

Arbitragem: Clément Turpin (França)

Onde assistir: SBT, TNT, Site do SBT, SBT Play e HBO Max

+Tem prorrogação na final da Champions League?

Escalações de Liverpool x Real Madrid:

Os ingleses tem apenas Origi como baixa no plantel de jogadores. Roberto Firmino, dúvida na fase final da competição, está volta aos gramados e pode pintar durante a partida.

Provável escalação do Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Keita, Henderson; Salah, Mané e Luis Díaz. Técnico: Jurgen Klopp

Para Ancelotti, nenhuma baixa foi detectada para a grande final.

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão, Alaba, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Valverde, Benzema e Vinicius Junior. Técnico: Carlo Ancelotti

Caminhos de Liverpool e Real Madrid na Champions

O Liverpool fez uma campanha perfeita na Champions, mas também passando por grandes desafios para alcançar a final da temporada. Pelo grupo B, terminou em primeiro lugar com 18 pontos depois de vencer os seis jogos que disputou.

Nas oitavas, venceu a Inter de Milão (2×1 agregado), depois o Benfica nas quartas (6×4) e por fim o Villarreal na semifinal (5×2). Na temporada, o grupo inglês levantou a taça da Copa da Liga Inglesa e a Copa da Inglaterra, além de terminar em segundo lugar no Campeonato Inglês.

Do outro lado, o Real Madrid garantiu-se na liderança com 15 pontos pelo grupo D, ao vencer cinco jogos e perder um. A partir daí, o caminho não foi nada fácil para o time merengue. Nas oitavas enfrentou o PSG e, com atuação de gala de Benzema avançou para a próxima fase (3×2).

Nas quartas de final, venceu o bateu o Chelsea, atual campeão (5×4) e por fim o Manchester City na semifinal (6×5), mais uma vez em complicado embate.

Quem tem mais títulos o Liverpool ou Real Madrid?

O Real Madrid é quem tem mais títulos da Champions League em disputa com o Liverpool. A equipe espanhola contabiliza 13 troféus em toda a história, contra 6 dos ingleses.

O time merengue levantou a taça nos anos de 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 e por último em 2018, quando venceu o próprio Liverpool por 3 x 1.

Do outro lado, os ingleses consagraram-se campeões em 1977, 1978, 1981, 1984, 2005 e 2019, quando superou o Tottenham na final por 2 x 0.

Com relação a disputar finais, o Real também leva vantagem por 16 contra 9 do Liverpool.

Confira no vídeo como foi a disputa da final da Champions entre as equipes em 2018.