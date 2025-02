Jogo da Juventus hoje: horário e onde assistir Juventus X PSV na Champions (11/2)

Nesta terça-feira, a Juventus receberá o PSV para a primeira partida do play-off da UEFA Champions League entre os dois times. A bola rola às 17 horas (horário de Brasília), com direito à transmissão ao vivo para os torcedores do Brasil. A partida da Liga dos Campeões entre Juventus e PSV será disputada no Estádio Allianz, em Turim, Itália.

Transmissão jogo da Juventus e PSV

A torcida pode assistir Juventus x PSVA ao vivo através do canal MAX , com transmissão prevista para as 17h (horário de Brasília). O serviço de streaming oferece uma cobertura completa da UEFA Champions League, permitindo que os torcedores assistam a esse duelo importante com alta qualidade.

Para assistir ao jogo via Max, siga os passos abaixo:

Assinatura: se ainda não for assinante, acesse o site oficial do e escolha o plano que melhor se adapta às suas necessidades.

Download do Aplicativo: baixe o aplicativo Max em seu dispositivo móvel, smart TV ou acesse diretamente pelo navegador de internet.

Login: utilize suas credenciais para fazer login na plataforma.

No horário do jogo, navegue até a seção de esportes ou utilize a função de busca para encontrar a transmissão ao vivo da partida.

Provável escalação

Juventus: Com a lesão do zagueiro Pierre Kalulu, as estrelas da seleção masculina dos EUA Timothy Weah e Weston McKennie estão prontas para começar na defesa como laterais esquerdo e direito na linha defensiva ao lado de Federico Gatti e Renato Veiga, ex-Aston Villa. O atacante francês Randal Kolo Muani fará sua estreia pelos gigantes italianos na campanha da Liga dos Campeões após marcar cinco gols em seus três primeiros jogos.

Escalados: Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Kelly; Locatelli, Douglas Luiz; Nico Gonzalez, McKennie, Yildiz; Kolo Muani.

PSV: Malik Tillman, Ricardo Pepi e Richard Ledezma estão lesionados e não jogarão na terça-feira, enquanto o novo contratado Tyrell Malacia não deve entrar no time titular após estrear no fim de semana contra o Willem II.

Escalados: Benitez; Ledezma, Flamingo, Obispo Mauro; Schouten Veerman Saibari; Perisic de Jong Bakaioko.

Previsão

O time de Thiago Motta, apesar de alguns altos e baixos, deve vencer o jogo de ida, mas não será fácil. Escolha: Juventus 2, PSV 1.

A partida de volta marcada para quarta-feira, 19 de fevereiro, em Eindhoven. O vencedor enfrentará Inter ou Arsenal nas oitavas de final.

