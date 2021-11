Onde assistir ao jogo da Juventus x Zenit hoje na Champions (02/11)

Nesta terça-feira, 02/11, a Juventus recebe o Zenit a partir das 17h (horário de Brasília), pela quarta rodada do grupo H na Champions League no Juventus Stadium. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo da Juventus hoje.

Onde assistir o jogo da Juventus x Zenit hoje ao vivo? O confronto entre Juventus e Zenit terá transmissão ao vivo do canal Space, na TV fechada a partir das 17h (Horário de Brasília), além da plataforma HBO Max, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, que também vai passar o jogo de hoje.

Data: 02 de novembro de 2021

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Juventus Stadium, cidade de Turim, na Itália

TV: Space

LiveStream: HBO Max pelo aplicativo ou site (www.play.hbomax.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Juventus x Zenit

Allegri não poderá contar com De Sciglio, lesionado. Já os russos não poderão contar com Ozdoev, com problemas no joelho e em recuperação no departamento médico.

Juventus : Szczęsny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, McKennie, Bernardeschi; Dybala, Morata

: Szczęsny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, McKennie, Bernardeschi; Dybala, Morata Zenit: Kritsyuk; Sutormin, Chistiakov, Lovren, Rakitskyy, Karavaev; Mostovoy, Barrios, Wendel, Claudinho; Azmoun

Principais informações sobre o jogo de hoje

Com 9 pontos pelo grupo H, a Juventus está em primeiro lugar na classificação depois de vencer os três confrontos que disputou tanto em casa quanto fora. Se ganhar o jogo desta terça, tem a chance de aumentar a vantagem que possui e se isolar na ponta mas, para isso acontecer, precisa de um tropeço do Chelsea na rodada.

Enquanto isso, o Zenit foi derrotado pela própria Juve na rodada passada da fase de grupos jogando em casa. Por isso, deve colocar em campo hoje os seus melhores jogadores para trazer os três pontos e buscar quem sabe uma vaga na próxima fase do torneio ou até mesmo da Liga Europa.

