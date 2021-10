Jogo do Barcelona x Dínamo de Kiev hoje: onde assistir e horário – 20/10

Buscando a primeira vitória, o Barcelona recebe o Dínamo de Kiev nesta quarta-feira, 20/10, a partir das 13h45 (horário de Brasília), pela terceira rodada do grupo E na Champions League no Camp Nou. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo do Barcelona hoje.

Onde assistir ao jogo do Barcelona ao vivo hoje? O confronto entre Barcelona e Dínamo de Kiev terá transmissão ao vivo do canal TNT, na fechada, a partir das 13h45 (Horário de Brasília), além da plataforma HBO Max, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, que também disponibiliza o jogo de hoje.

Data: 20 de outubro de 2021

Horário: 13h45 (horário de Brasília)

Local: Camp Nou, cidade de Barcelona, na Espanha

TV: TNT

LiveStream: HBO Max pelo aplicativo ou site (www.play.hbomax.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações do jogo do Barcelona x Dínamo de Kiev

Enquanto Braithwaite cumpre suspensão, os jogadores Braithwaite, Araujo, Dembélé e Pedri estão fora por lesões.

Já aos ucranianos Besedin e Kulach são os únicos problemas.

Barcelona: Stegen; Roberto, Piqué, Lenglet, Alba; De Jong, Busquets, Gavi; Ansu, Depay, Dest

Stegen; Roberto, Piqué, Lenglet, Alba; De Jong, Busquets, Gavi; Ansu, Depay, Dest Dínamo de Kiev: Bushchan; Kędziora, Zabarnyi, Syrota, Mykolenko; Sydorchuk, Shaparenko; Tsygankov, Buyalskiy, De Pena; Vitinho

Principais informações sobre o jogo de hoje

Em crise dentro e fora dos gramados, o Barcelona volta a jogar nesta quarta-feira embusca de sua primeira vitória na Champions League. Neste momento, o time espanhol não tem pontos marcados, figurando na última posição do grupo E. Por isso, se não ganhar hoje, deve ter problemas nas próximas rodadas.

Enquanto isso, o Dínamo tem apenas 1 ponto conquistado até então enquanto segue em terceiro lugar no grupo. Dessa maneira, o time pode empatar com o Benfica na classificação se garantir a vitória no jogo desta quarta mas, além de vencer o duelo diante dos espanhóis, precisa contar também com o tropeço dos adversários.

Bayern de Munique – 6 pontos

2 Benfica – 4 pontos

3 Dínamo de Kiev – 1 ponto

4 Barcelona – 0 ponto

