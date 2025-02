Jogo do Benfica no SBT? Assistir Benfica x Monaco na Champions (18/2)

Nesta terça-feira, 18 de fevereiro, o clima é decisão com o jogo do Benfica contra o Monaco na segunda partida do play-off da Liga dos Campeões. A partida no estádio da Luz, em Lisboa, começa às 17h (de Brasília). Assista ao vivo.

Onde assistir o jogo do Benfica?

O SBT tem os direitos de transmissão da Liga dos Campeões, mas não exibirá o jogo do Benfica nesta terça-feira, 18. Os torcedores podem assistir pela Max.

Para aqueles que preferem assistir online, o serviço de streaming Max transmite os jogos da Champions League ao vivo. É necessário ser assinante para acessar o conteúdo.

Em Portugal, o jogo vai passar no Sport tv 5.

Esse é um dos jogos que compõem a 2ª mão do play-off da Liga dos Campeões 2024/25. Na primeira partida, o Benfica Lisboa venceu por 0 a 1 fora de casa contra o AS Monaco. Um gol marcado por Vangelis Pavlidis logo após o intervalo. Em ótima forma, o grego marcou seu sexto gol em 9 partidas europeias nesta temporada. Ele se destacou especialmente contra o FC Barcelona há algumas semanas, contra quem balançou as redes três vezes.

Escalação

Possível escalação do Monaco: Majecki; Kehrer, Salisu, Mawissa, Henrique; Camara, Coulibaly; Akliouche, Ben Seghir, Minamino; Biereth.

Possível escalação do Benfica: Trubin; Santos, Otamendi, Silva, Carreras; Amdouni, Kokcu, Barreiro, Akturkoglu; Pavlidis, Cabral.