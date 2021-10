Onde vai passar o jogo do Benfica x Bayern de Munique hoje (20/10)

As equipes de Benfica e Bayern de Munique se enfrentam nesta quarta-feira, 20/10, a partir das 16h (horário de Brasília), pela terceira rodada do grupo E na Champions League no Estádio da Luz. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo de hoje.

Onde vai passar o jogo do Benfica x Bayern de Munique hoje ao vivo? O confronto entre Benfica e Bayern de Munique terá transmissão ao vivo do canal Space, na fechada, a partir das 16h (Horário de Brasília), além da plataforma HBO Max, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, que também disponibiliza o jogo de hoje.

Data: 20 de outubro de 2021

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio da Luz, cidade de Lisboa, em Portugal

TV: Space

LiveStream: HBO Max pelo aplicativo ou site (www.play.hbomax.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações do jogo do Benfica e Bayern de Munique

O técnico Julian Nagelsmann não poderá contar com Ulreich, Davies e Goretzka para o jogo desta quarta-feira, enquanto Jorge Jesus tem como baixa os jogadores Lázaro, Gilberto e Seferović.

Benfica: Vlachodimos; Veríssimo, Otamendi, Verthongen; Diogo Gonçalves, Weigl, João Mário, Grimaldo; Darwin, Yaremchuk, Rafa Silva

Bayern de Munique: Neuer; Pavard, Süle, Upamecano, Hernández; Kimmich, Sabitzer; Gnabry, Müller, Sané; Lewandowski

Principais informações sobre o jogo de hoje

A equipe do Benfica aparece em segundo lugar com 4 pontos, ou seja, venceu um jogo e empatou o outro. Dessa maneira, se conquistar a vitória no confronto desta quarta assume a liderança do grupo E provisoriamente, ficando ainda mais próximo da classificação.

Enquanto isso, o Bayern segue em primeiro lugar no grupo com 6 pontos ao vencer os dois jogos na fase de grupos até o momento. Com 100% de aproveitamento, visa terminar a classificação na liderança para garantir-se como o grande favorito na Champions.

1 Bayern de Munique – 6 pontos

2 Benfica – 4 pontos

3 Dínamo de Kiev – 1 ponto

4 Barcelona – 0 ponto

