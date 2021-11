Jogo do Borussia Dortmund x Ajax hoje: onde assistir a Champions (03/11)

As equipes de Borussia Dortmund e Ajax se enfrentam nesta quarta-feira, 03/11, às 17h (horário de Brasília), pela quarta rodada do grupo C da Champions League no Signal Iduna Park. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo do Borussia Dortmund x Ajax hoje.

Onde assistir Borussia Dortmund x Ajax ao vivo hoje? O confronto entre Borussia Dortmund e Ajax terá transmissão ao vivo do Space, na fechada a partir das 17h (Horário de Brasília), além da plataforma HBO Max, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, que também vai passar o jogo de hoje.

Data: 03 de novembro de 2021

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Signal Iduna Park, cidade de Dortmund, na Alemanha

TV: Space

LiveStream: HBO Max pelo aplicativo ou site (www.play.hbomax.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações do Borussia Dortmund x Ajax

Marco Rose, técnico do Dortmund, tem uma extensa lista de desfalques para o jogo de hoje, começando com Haaland, a peça principal do ataque, além de Coulibaly, Can, Dahoud, Guerreiro, Morey, Reyna, Schmelzer e Schulz.

Já aos holandeses não terão Klaiber e Stekelenburg.

Borussia Dortmund: Kobel; Meunier, Akanji, Hummels, Passlack; Witsel; Brandt, Bellingham; Reus; Thorgan Hazard, Malen

Kobel; Meunier, Akanji, Hummels, Passlack; Witsel; Brandt, Bellingham; Reus; Thorgan Hazard, Malen Ajax: Pasveer; Rensch, Timber, Martínez, Blind; Álvarez, Berghuis, Gravenberch; Antony, Haller, Tadić

Principais informações sobre o jogo de hoje

Vindo de uma goleada na rodada passada, o Borussia Dortmund está sem o seu melhor jogador de ataque neste momento, o norueguês Erling Haaland. Enquanto isso, em segundo lugar com 6 pontos, os alemães entram em capmo para buscar o resultado em seu favor e deixar tudo igual na parte de cima do grupo C.

O Ajax, por outro lado, segue em primeiro lugar com 9 pontos tendo 100% de aproveitamento ao vencer os seus três jogos. Hoje, tem o principal objetivo de garantir a vitória e ganhar a classificação antecipada para as oitavas de final já que, com 12 pontos, dificilmente será alcançado pelos rivais no grupo daqui para frente.

