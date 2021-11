Jogo do Manchester City x PSG hoje: onde assistir e horário (24/11)

Valendo a liderança, as equipes de Manchester City e PSG se enfrentam nesta quarta-feira, 24/11, a partir das 17h (horário de Brasília), pela quinta rodada do grupo A da Champions League no Etihad Stadium. Confira as informações que você precisa saber para assistir o jogo do PSG hoje.

Onde assistir jogo do Manchester City x PSG hoje: O jogo entre Manchester City e PSG terá transmissão ao vivo do canal TNT, na TV fechada disponível em operadoras, além da plataforma HBO Max, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo.

Data: 24 de novembro de 2021

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Etihad Stadium, cidade de Manchester, na Inglaterra

TV: TNT

LiveStream: HBO Max pelo aplicativo ou site (www.play.hbomax.com) disponível por assinatura

Com 9 pontos, um de vantagem, o Manchester City segue na liderança do grupo A da Champions League. Depois de vencer três jogos e perder somente um, os ingleses voltam aos gramados para disputar a primeira posição e, quem sabe assim, encaminhar a vaga para as oitavas de final com vantagem na próxima rodada.

Enquanto isso, o PSG entra em campo com o mesmo objetivo: assumir a liderança e encaminhar o seu passaporte para a próxima fase da competição na rodada que vem do torneio. Em segundo lugar com 8 pontos, o vencedor do jogo de hoje terá a vantagem total. Ao todo, venceu dois jogos, empatou dois e ainda não perdeu.

No primeiro confronto, o PSG venceu o City com vantagem. Relembre como foi.

Escalações de Manchester City x PSG:

Guardiola não poderá contar com De Bruyne, positivo para Covid, e Fernan Torres, lesionado. Já Pochettino não terá Rafinha, Draxler e Letellier, também com problemas no departamento médico.

MANCHESTER CITY: Ederson; Walker, Rúben Dias, Laporte, João Cancelo; Bernardo Silva, Rodri, Gündoğan; Mahrez, Foden, Sterling

PSG: Navas; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Gueye, Paredes, Verratti; Messi, Mbappé, Neymar

