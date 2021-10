Jogo do Manchester United x Atalanta hoje: onde assistir AO VIVO – 20/10

A equipe do Manchester United recebe a Atalanta nesta quarta-feira, 20/10, a partir das 16h (horário de Brasília), pela terceira rodada do grupo F na Champions League no Old Trafford. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo do Manchester United hoje.

Onde vai passar o jogo do Manchester United x Atalanta hoje ao vivo? O confronto entre Manchester United e Atalanta terá transmissão ao vivo do canal TNT, na fechada, a partir das 16h (Horário de Brasília), além da plataforma HBO Max, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, que também disponibiliza o jogo de hoje.

Data: 20 de outubro de 2021

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Old Trafford, cidade de Manchester, na Inglaterra

TV: TNT

LiveStream: HBO Max pelo aplicativo ou site (www.play.hbomax.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações do jogo do Manchester United e Atalanta

O técnico Ole Gunnar Solskjaer não poderá contar com Anthony Martial e Varane, enquanto Fred e Cavani estão disponíveis ao retornarem de suas seleções e Aaron Wan-Bissaka de volta aos gramados ao cumprir suspensão.

Aos italianos, Rafael Toloi foi expulso na última partida e por isso cumpre suspensão enquanto Pessina, Gosens, Hateboer e Djimsiti mantém os trabalhos de recuperação no departamento médico.

Manchester United: De Gea; Dalot, Lindelöf, Maguire, Shaw; McTominay, Fred, Bruno; Ronaldo, Greenwood, Rashford

De Gea; Dalot, Lindelöf, Maguire, Shaw; McTominay, Fred, Bruno; Ronaldo, Greenwood, Rashford Atalanta: Musso; Lovato, Palomino, Demiral,; Zappacosta, Freuler, De Roon, Mæhle; Pašalić; Malinovskyi, Zapata

Principais informações sobre o jogo de hoje

Na segunda rodada, o Manchester United venceu a sua primeira partida na Champions diante do Villarreal em casa. Agora, nesta quarta-feira, recebe a equipe da Atalanta em busca da segunda conquista na competição para que, dessa maneira, consiga somar os pontos necessários para chegar até as oitasvas de final. Por fim, está em terceiro lugar com 3 pontos.

Enquanto isso, o time da Atalanta, líder do grupo F, tem 4 pontos. Se vencer o jogo de hoje, acumula 7, aumentando a diferença aos demais colocados no momento. Dessa maneira, o elenco comandado por Gasperini tem como principal objetivo aumentar a vantagem que possui.

