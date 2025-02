Como assistir à transmissão ao vivo da partida diretamente do Brasil

Jogo do Real Madrid vai passar no SBT? Onde assistir Manchester x Real Madrid na Champions

Nesta terça-feira, 11 de fevereiro, tem transmissão ao vivo da partida entre Manchester City e Real Madrid pela Liga dos Campeões 2024-25, que será disputada no Etihad Stadium, na Inglaterra. O jogo começa às 17h (de Brasília).

Onde assistir o jogo do Manchester City x Real Madrid?

O SBT tem os direitos de transmissão da Liga dos Campeões e exibirá o jogo do Manchester City e Real Madrid nesta terça-feira, 11 de fevereiro. Os torcedores também podem assistir pela TNT e Max.

Para aqueles que preferem assistir online, o serviço de streaming Max transmite os jogos da Champions League ao vivo. É necessário ser assinante para acessar o conteúdo. Além disso, algumas operadoras de TV por assinatura oferecem serviços de streaming que permitem assistir aos canais ao vivo, como o TNT Sports, mediante login com as credenciais da operadora.

Escalação

Real Madrid: Courtois; Valverde, Tchouameni, Asencio, Mendy; Modric, Camavinga; Rodrygo, Bellingham, Vinicius Jr.; Mbappe.

FORA: Daniel Carvajal (ACL), Eder Militão (ACL), Antonio Rudiger (músculo), David Alaba (adutor), Lucas Vazquez (músculo posterior da coxa)

City: Ederson, Nunes, Akanji, Dias, Gvardiol, Silva, Kovacic, Foden, De Bruyne, Marmoush, Haaland.

FORA: Rodri (ruptura do ligamento cruzado anterior – MAIS ) | QUESTIONÁVEL: Ederson (condicionamento físico), Nathan Ake (músculo), Jeremy Doku (pancada), Nico Gonzalez (pancada)

Previsão

Parece que o City vai aproveitar ao máximo os problemas defensivos do Real e eles precisam fazer isso para assumir a liderança no Bernabeu para a segunda partida. Haaland e De Bruyne vão se manter firmes, mas os atacantes estrelas do Real também vão aparecer. Manchester City 3-2 Real Madrid .