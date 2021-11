Juventus x Wolfsburg: onde assistir a Champions Feminina hoje (09/11)

Pela terceira rodada do grupo A na Champions League Feminina, as equipes de Juventus x Wolfsburg se enfrentam ao vivo nesta terça-feira, 09/11, a partir das 17h (horário de Brasília), no Juventus Stadium. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo de hoje.

Onde assistir Juventus x Wolfsburg na Champions Feminina? A partida entre Juventus e Wolfsburg às 17h (Horário de Brasília) não terá transmissão na televisão. Entretanto, você pode assistir através da plataforma DAZN, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, ou então de graça pelo Youtube da DAZN em parceria com a UEFA.

Data: 09 de novembro de 2021

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Juventus Stadium, cidade de Turim, na Itália

TV: Sem transmissão

LiveStream: DAZN pelo aplicativo ou site (www.dazn.com) disponível por assinatura ou canal do Youtube

Principais informações sobre o jogo de hoje

O time da Juventus é aparece em terceiro lugar pelo grupo A na Champions Feminina da temporada. Ao todo, o elenco italiano venceu somente uma partida enquanto saiu derrotada da outra. Por isso, se quiser continuar vivo na briga por uma vaga até a próxima etapa, precisa vencer nesta terça.

Enquanto isso, o Wolfsburg é o líder do grupo na competição internacional. Com 4 pontos, venceu uma e empatou a partida de estreia na fase de grupos. Se vencer hoje, pode isolar-se na ponta da tabela mas, além disso, precisa torcer por um tropeço do Chelsea amanhã.

Prováveis escalações de Juventus x Wolfsburg

Principalmente por se tratar de duas grandes equipes femininas, o confronto desta terça-feira promete ser equilibrado. Além disso, os dois times aparecem muito bem no grupo da competição este ano.

Juventus: Magnin; Lundorf, Boattin, Salvai, Gama; Martina, Sofie, Cernoia; Bonansea, Girelli, Hurtig

Wolfsburg: Almuth; Kathrin, Wedemeyer, Dominique, Rauch; Wabmunth, Oberdorf, Lena, Turid Knaak; Jill Roord, Svenja Huth

