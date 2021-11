Liverpool x Atlético de Madrid: onde assistir ao jogo de hoje ao vivo (03/11)

Pela quarta rodada do grupo B, o confronto entre Liverpool e Atlético de Madrid acontece nesta quarta-feira, 03/11, às 17h (horário de Brasília), da Champions League no Estádio Anfield. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo do Liverpool x Atlético de Madrid hoje ao vivo.

Onde assistir o jogo do Liverpool x Atlético de Madrid hoje? O confronto entre Liverpool e Atlético de Madrid terá transmissão ao vivo do TNT, na fechada a partir das 17h (Horário de Brasília), além da plataforma HBO Max, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, que também vai passar o jogo de hoje.

Data: 03 de novembro de 2021

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio Anfield, cidade de Liverpool, na Inglaterra

TV: TNT

LiveStream: HBO Max pelo aplicativo ou site (www.play.hbomax.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações do Liverpool x Atlético de Madrid

Jürgen Klopp, técnico do Liverpool, não poderá contar com Naby Keita, Elliot e Milner, lesionados. Já Fabinho e Thiago estão de volta ao plantel

Enquanto isso, Diego Simeone não terá Antoine Griezmann, suspenso, e o meia Stefan Savic, Thomas Lemar e Marcos Llorente, machucados.

Liverpool : Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Henderson, Jones; Salah, Jota, Mané

: Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Henderson, Jones; Salah, Jota, Mané Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Felipe, Giménez, Hermoso, Carrasco; Koke, De Paul, Correa; Félix, Suárez

Principais informações sobre o jogo de hoje

Invicto na fase de grupos com 100% de aproveitamento e três vitórias, o Liverrpool entra em campo nesta quarta-feira buscando ampliar a vantagem que possui para 12 pontos, ficando assim isolado na liderança e, quem sabe na próxima rodada, garantir a classificação antecipadamente para as oitavas de final.

Já o Atlético de Madrid vem em segundo lugar com 4 pontos buscando permanecer na segunda colocação já que o adversário inglês tem uma campanha impecável e para alcança-lo, será difícil. Agora, tenta a chance de vencer hoje para diminuir a diferença com o líder e se manter firme para chegar até a próxima fase.

+ Confira a classificação dos grupos na Champions League 2021