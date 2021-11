Lyon x Bayern de Munique: onde assistir a Champions Feminina (10/11)

As equipes de Lyon x Bayern de Munique se enfrentam ao vivo nesta quarta-feira, 10/11, a partir das 17h (horário de Brasília), pela terceira rodada do grupo D na Champions League Feminina no Parc Olympique Lyonnais. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo de hoje.

Lyon x Bayern de Munique: onde assistir a Champions Feminina hoje? A partida entre Lyon e Bayern de Munique às 17h (Horário de Brasília) não terá transmissão na televisão. Entretanto, você pode assistir através da plataforma DAZN, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, ou então de graça pelo Youtube da DAZN em parceria com a UEFA.

Data: 10 de novembro de 2021

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Parc Olympique Lyonnais, cidade de Lyon, na França

TV: Sem transmissão

LiveStream: DAZN pelo aplicativo ou site (www.dazn.com) disponível por assinatura ou canal do Youtube

Principais informações sobre o jogo de hoje

Em primeiro lugar no grupo D com 6 pontos, o time feminino do Lyon promete entrar em campo nesta quarta-feira com as melhores jogadores que tem no elenco para garantir os três pontos em seu favor e, dessa maneira, ter a vantagem na liderança. Além disso, espera contar com o apoio de sua torcida.

Enquanto isso, o Bayern vem logo atrás com 4 pontos enquanto busca tomar a liderança do adversário. Se vencer o jogo de hoje por qualquer resultado é o novo líder do grupo D da Champions Feminina, o que é muito bom para o grupo alemão.

Prováveis escalações de Lyon x Bayern de Munique

Não apenas por disputarem a liderança do grupo mas o confronto entre as duas equipes femininas nesta quarta-feira promete ser equilibrado do começo ao fim. São dois grandes elencos do futebol europeu que não vão decepcionar em campo.

Lyon : Endler; Carpenter, Amandine, Buchanan, Morroni; van de Donk, Egurrola, Macario; Cascarino, Malard, Bacha

: Endler; Carpenter, Amandine, Buchanan, Morroni; van de Donk, Egurrola, Macario; Cascarino, Malard, Bacha Bayern de Munique: Benkarth; Glas, Glódís, Kumagai, Gwinn; Magull; Lineth, Zadrazil, Dallmann, Jakobsson; Schuller

