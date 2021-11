Malmo x Zenit: onde assistir, horário e escalações do jogo (23/11)

Pela quinta rodada do grupo H, as equipes de Malmo x Zenit entram em campo nesta terça-feira em 23/11, a partir das 17h (horário de Brasília), na Champions League jogando no Eleda Stadion. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo.

Onde assistir Malmo x Zenit: O confronto entre Malmo e Zenit terá transmissão ao vivo da plataforma HBO Max, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única maneira de acompanhar a partida hoje.

Data: 23 de novembro de 2021

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Eleda Stadion, cidade de Malmo, na Suécia

TV: Sem transmissão

LiveStream: HBO Max pelo aplicativo ou site (www.play.hbomax.com) disponível por assinatura

Sem nenhum ponto conquistado na fase de grupos, o Malmo ainda tem uma pequena chance de disputar a Liga Europa este ano mesmo que pareça impossível. Para que o elenco sueco consiga chegar até a competição secundária, precisa ganhar o jogo de hoje e, na próxima rodada, vencer novamente e torcer por uma derrota do time russo.

Enquanto isso, o Zenit vem em terceiro lugar com 3 pontos, ou seja, também disputa a vaga no torneio secundário da UEFA já que não tem mais chances de classificação nas oitavas. Ao todo, o elenco russo venceu um jogo, enquanto perdeu os outros três que disputou nos gramados.

Escalações de Malmo x Zenit

Os anfitriões não poderão contar com Toivonen, Knudsen, Sejdiu e Beijmo. Já os visitantes não terão Azmoun, Kritsyuk e Krugovoi, lesionados.

MALMO: Dahlin; Larsson, Ahmedhodžić, Nielsen, Olsson; Innocent, Lewicki; Birmančević, Nanasi, Peña; Čolak

ZENIT: Kerzhakov; Chistiakov, Lovren, Rakitskyy; Karavaev, Barrios, Wendel, Douglas Santos; Claudinho, Malcom, Dzyuba

Leia também:

Tabela da Champions League 21/22: classificação atualizada dos grupos