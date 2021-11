Manchester City x Club Brugge: onde assistir ao vivo o jogo de hoje-03/11

Buscando a liderança do grupo A, o Manchester City recebe o Club Brugge nesta quarta-feira, 03/11, às 17h (horário de Brasília), pela quarta rodada da Champions League no Etihad Stadium. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo do Manchester City hoje.

Onde assistir Manchester City x Club Brugge ao vivo hoje? O confronto entre Manchester City e Club Brugge terá transmissão ao vivo da plataforma HBO Max, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única maneira de acompanhar a partida hoje.

Data: 03 de novembro de 2021

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Etihad Stadium, cidade de Manchester, na Inglaterra

TV: Sem transmissão

LiveStream: HBO Max pelo aplicativo ou site (www.play.hbomax.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações do Manchester City x Club Brugge

Pep Guardiola não terá Torres, lesionado. Já os belgas não poderão contar apenas com Balanta, suspenso.

Manchester City: Ederson; Walker, Rúben Dias, Stones, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, Gündoğan; Mahrez, Sterling, Grealish

Club Brugge: Mignolet; Mata, Hendry, Sobol, Nsoki; Sowah, Vanaken, Vormer, Rits; Lang, De Ketelaere

Principais informações sobre o jogo de hoje

Se vencer o jogo desta quarta-feira, o Manchester City pode terminar em primeiro lugar. Os ingleses contabilizam 6 pontos neste momento portanto com a vitória e um provável tropeço dos franceses na rodada, o topo fica com Guardiola e seus comandados. Na rodada passada, o City goleou o Brugge pelo placar de 5 a 1 fora de casa.

Enquanto isso, o Brugge segue em terceiro lugar com 4 pontos na conta, o que é um bom número considerando que o resultado não era esperado em seu favor. Podendo bagunçar ainda mais a classificação do grupo A durante a reta final da fase, tem a oportunidade de tomar a vice-liderança se garantir a vitória hoje.

