Onde assistir a final da Champions Feminina entre Barcelona x Lyon hoje

Depois de muita espera, finalmente chegou a hora de conhecermos a equipe campeã da Champions League Feminina na temporada! Neste sábado, 21 de maio de 2022, as equipes de Barcelona e Lyon se enfrentam no Juventus Stadium, em Turim, na Itália, a partir das 14h (Horário de Brasília), pela final da competição. Confira todas as informações e saiba onde assistir a final da Champions Feminina hoje.

Onde assistir a final da Champions Feminina hoje ao vivo?

Onde assistir a final da Champions League feminina hoje entre Barcelona e Lyon hoje vai ser no Youtube e DAZN, a partir das 14h, pelo horário de Brasília:

Totalmente de graça, o canal da DAZN no Youtube transmite a final da Champions feminina ao vivo de maneira online, disponível para todos os estados do Brasil. A plataforma está disponível pelo celular, no aplicativo, tablets, computador e até mesmo na smart TV.

Outra opção é o serviço de streaming DAZN, produto disponível somente para assinantes. Por R$19,90, o streaming está disponível pelo site oficial (www.dazn.com) onde o torcedor pode tornar-se membro.

Informações do jogo Barcelona x Lyon feminino hoje:

Data: 21/05/2022

Horário: 14h (horário de Brasília)

Local: Juventus Stadium, em Turim, na Itália

Arbitragem: Lina Lehtovaara (Finlândia)

Onde assistir: Youtube e DAZN

Barcelona e Lyon na Champions Feminina

A equipe do Barcelona é a atual campeã da Champions Feminina. Na temporada, fez uma belíssima campanha e chega para disputar a final com status de favorita pelo público. No grupo C, ganhou os seis jogos, marcando 18 pontos. Nas quartas bateu o Real Madrid e, depois, Wolfsburg na semifinal. Invictas, as jogadoras buscam levar o troféu em busca de mais uma glória para celebrar o ano.

Do outro lado, o Lyon é a grande surpresa da temporada. Integrando o grupo D, também terminou em primeiro lugar, mas com 15 pontos, contabilizando cinco vitórias e uma derrota. Nas quartas de final, a primeira fase do mata-mata, superou a Juventus e, por fim, o PSG na semifinal. Agora, tem pela frente grandes adversárias.

Escalação do Barcelona: Paños; Torrejón, Paredes, Ouahabi, Mapi León; Losada, Guijarro, Alexis Putellas; Graham Hansen, Hermoso e Mertens. Técnico: Jonatan Giráldez

Escalação do Lyon: Endler; Carpenter, Renard, Bacha, Mbock Bathy; Henry, Egurrola, Horan; D Cascarino, Hegerberg e Macario. Técnica: Sonia Bompastor

Retrospecto de Barcelona e Lyon na Champions Feminina

De um lado, o atual campeão da Champions Barcelona, que chega para disputar a sua terceira final seguida em quatro temporadas.

Do outro lado, o Lyon é o maior campeão da história com 7 troféus conquistados, pronto para jogar a sua décima final de Champions.

O retrospecto entre Barcelona e Lyon, entretanto, também é possível verificar-se a vantagem do Lyon em cima do Barcelona, com as francesas vencendo o clube espanhol nas fases eliminatórias da Champions. Uma das últimas vezes aconteceu na final de 2019, em Budapeste, com vitória do Lyon por 4×1.

O Barcelona disputou as finais de 2019 e 2021, quando saiu vencedora diante do Chelsea. Já o Lyon disputou em 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e agora 2022.

O Lyon é o maior campeão da Champions, contabilizando 7 troféus. Já o Eintracht Frankfurt vem em segundo lugar com 4 títulos.

Confira a lista completa de todas as equipes campeãs da Champions Feminina.

Lyon – 7

Frankfurt – 4

Umeå IK, Wolfsburg e Turbine Potsdam – 2

Barcelona, Arsenal e Duisburg – 1