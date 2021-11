Saiba onde assistir ao jogo do RB Leipzig x PSG hoje ao vivo (03/11)

Querendo manter-se na liderança do grupo A, o PSG visita o RB Leipzig nesta quarta-feira, 03/11, a partir das 17h (horário de Brasília), pela quarta rodada da Champions League na Red Bull Arena Leipzig. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo do PSG hoje.

Onde assistir o jogo do RB Leipzig x PSG ao vivo hoje? O confronto entre RB Leipzig e PSG terá transmissão ao vivo da plataforma HBO Max, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única maneira de acompanhar a partida hoje.

Data: 03 de novembro de 2021

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Red Bull Arena Leipzig, cidade de Leipzig, na Alemanha

TV: Sem transmissão

LiveStream: HBO Max pelo aplicativo ou site (www.play.hbomax.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações do RB Leipzig x PSG

Jesse Marsch, treinador do Leipzig, não poderá contar com Lukas Klostermann e Marcel Halstenberg, enquanto Brian Brobbey é dúvida e Dani Olmo está de volta 100% recuperado.

Já Pochettino, do Paris, não terá disponível nesta quarta-feira Messi, Sergio Ramos, Veratti e Paredes.

RB Leipzig: Gulácsi; Simakan, Orbán, Gvardiol; Mukiele, Adams, Kampl, Angeliño; Nkunku, André Silva, Forsberg

Gulácsi; Simakan, Orbán, Gvardiol; Mukiele, Adams, Kampl, Angeliño; Nkunku, André Silva, Forsberg PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Wijnaldum, Danilo, Gueye; Di María, Mbappé, Neymar

Principais informações sobre o jogo de hoj e

O RB Leipzig entra em campo nesta quarta buscando a sua primeira vitória na fase de grupos da Champions League. Zerado em sua conta, os alemães precisam do resultado positivo se quiserem buscar vaga seja na próxima fase do torneio ou quem sabe até mesmo para a Liga Europa enquanto disputa com o Club Brugge a terceira posição.

Já o Paris Saint-Germain é o atual líder do grupo A com 7 pontos conquistados na trajetória das três rodadas. Agora, se ganhar o jogo de hoje, tem a oportunidade de abrir a vantagem diante do segundo colocado do agrupamento, o que pode deixar o elenco de Pochettino confortável para chegar até a próxima fase de maneira antecipada.

+ Confira a classificação dos grupos na Champions League 2021