Onde assistir Atlético de Madrid x Milan hoje e horário ao vivo – 24/11

Buscando a classificação, as equipes Atlético de Madrid e Milan se enfrentam nesta quarta-feira, 24/11, a partir das 17h (horário de Brasília), pela quinta rodada do grupo B da Champions League no Estadio Wanda Metropolitano. Confira as informações que você precisa saber para assistir o jogo do Atlético de Madrid x Milan hoje.

Onde assistir Atlético de Madrid x Milan: O jogo entre Atlético de Madrid e Milan hoje terá transmissão ao vivo do canal Space, na TV fechada disponível em operadoras, além da plataforma HBO Max, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo.

Data: 24 de novembro de 2021

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Estadio Wanda Metropolitano, cidade de Madrid, na Espanha

TV: Space

LiveStream: HBO Max pelo aplicativo ou site (www.play.hbomax.com) disponível por assinatura

Em terceiro lugar com 4 pontos, o Atlético de Madrid coleciona uma vitória, um empate e duas derrotas buscando a classificação na vice-liderança do grupo B. No confronto de hoje, se contar com a vitória, pode pular a posição mas precisa contar com um tropeço do Porto, já que o Liverpool já está classificado.

Enquanto isso, o Milan segue na lanterna com apenas 1 ponto, ou seja, tem um empate e três confrontos perdidos. Entretanto, os italianos ainda tem a oportunidade de se classificar quem sabe pela segunda posição mas somente se vencer os dois ultimos jogos e se Porto e Atlético de Madrid também empatarem ou perderem, o que pode ser muito difícil. Por fim, se não acontecer, o elenco vai brigar pela vaga na Liga Europa.

Escalações de Atlético de Madrid x Milan:

O técnico Diego Simeone não poderá contar com Felipe, suspenso, enquanto João Félix e Trippier estão lesionados.

Já Stefano Pioli tem grandes desfalques para o confronto de hoje, sendo Maignan, Rebić, Plizzari e Messias.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Carrasco, Savić, Giménez, Hermoso, Vrsaljko; Koke, Llorente, Lemar; Griezmann, Luis Suárez

MILAN: Tatarușanu; Kalulu, Romagnoli, Kjaer, Theo Hernández; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Brahim Díaz, Rafa Leão; Ibrahimović

