Onde assistir Dínamo de Kiev x Bayern de Munique hoje e horário – 23/11

Com a vaga já confirmada, o Bayern de Munique visita o Dínamo de Kiev nesta terça-feira, 23/11, às 14h45 (horário de Brasília), pela quinta rodada do grupo E na Champions League jogando no Estádio de Kiev. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo do Dínamo de Kiev x Bayern hoje.

Onde assistir Dínamo de Kiev x Bayern de Munique: O jogo entre Dínamo de Kiev e Bayern de Munique terá transmissão ao vivo do Space, na TV fechada, além da plataforma HBO Max, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, que também vai passar o jogo de hoje.

Data: 23 de novembro de 2021

Horário: 14h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio de Kiev, cidade de Kiev, na Ucrânia

TV: Space

LiveStream: HBO Max pelo aplicativo ou site (www.play.hbomax.com) disponível por assinatura

Sem ganhar no grupo E, o Dínamo de Kiev tem uma última chance na competição. Se vencer o jogo desta terça-feira, pode continuar a sua luta para quem sabe encaminhar-se para a Liga Europa em terceiro lugar. Porém, além de conquistar pontos positivos em seu compromisso, precisará torcer por tropeços do Benfica e descontar o saldo de gols. Por fim, tem um empate e três derrotas na lanterna do grupo.

Enquanto isso, o Bayern de Munique vem em primeiro lugar com 12 pontos já classificado para as oitavas de final da Champions. Dessa maneira, o time tem apenas como objetivo manter-se 100% no jogo já que venceu os quatro confrontos que disputou na fase de grupos. É provável também que poupe jogadores.

Escalações de Dínamo de Kiev x Bayern de Munique

O técnico do Bayern, Julian Nagelsmann, tem baixas importantes para o jogo de hoje. Entre os desfalques estão Choupo-Moting, Cuisance, Gnabry, Kimmich e Musiala de quarentena, e Stanisic, Süle e Upamecano por lesão.

Já o elenco da casa não poderá contar com Besedin e Verbič, lesionados.

DÍNAMO DE KIEV: Bushchan; Kędziora, Zabarnyi, Syrota, Mykolenko; Sydorchuk, Shaparenko; Tsygankov, Buyalskiy, De Pena; Garmash

BAYERN DE MUNIQUE: Neuer; Pavard, Nianzou, Hernández, Richards; Goretzka, Tolisso; Sané, Müller, Davies; Lewandowski

Leia também:

Tabela da Champions League 21/22: classificação atualizada dos grupos